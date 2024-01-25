Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Kirgistan vs Timnas Oman di Piala Asia 2023: The Demons Unggul 1-0, Timnas Indonesia Terancam Angkat Koper

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |22:50 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Kirgistan vs Timnas Oman di Piala Asia 2023: <i>The Demons</i> Unggul 1-0, Timnas Indonesia Terancam Angkat Koper
Timnas Oman unggul 1-0 atas Timnas Kirgistan di babak pertama (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

DOHA - Hasil babak pertama Timnas Kirgistan vs Timnas Oman di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Laga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis (25/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Demons.

Gol bagi Oman disarangkan Muhsen Al-Ghassani (8'). Mereka untuk sementara mengumpulkan empat poin dan menggusur Timnas Indonesia ke urutan lima klasemen peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023.

Timnas Oman unggul 1-0 atas Timnas Kirgistan (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Impian tampil di babak 16 besar membuat Oman tampil agresif dan dominan sejak awal. Hanya butuh delapan menit bagi mereka untuk membuka keunggulan Diawali situasi sepak pojok, Al-Ghassani sukses menaklukkan Erzhan Tokotayev dari jarak dekat.

Unggul satu gol, Oman terus menggempur pertahanan Kirgistan. Namun, peluang berikutnya baru datang di menit ke-26. Tembakan kaki kanan Salaah Al-Yahyaei dari sisi kiri kotak penalti, masih menyamping tipis dari target.

Setelah itu, laga berjalan datar. Oman masih terus mencari gol kedua, tetapi tidak ada aksi-aksi berbahaya. Di sisi lain, Kirgistan kesulitan untuk mengembangkan permainan. Alhasil, skor 1-0 untuk Oman menutup babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
