Hasil Timnas Korea Selatan vs Timnas Malaysia di Piala Asia 2023: The Taeguk Warriors Ditahan Harimau Malaya 3-3

AL WAKRAH - Hasil Timnas Korea Selatan vs Timnas Malaysia di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Laga di Stadion Al Janouh, Al Wakrah, Qatar, Kamis (25/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-3

Tiga gol Korea Selatan dihasilkan Jeong Woo-yeong (21'), bunuh diri Syihan Hazmi (83'), dan penalti Son Heung-min (90+4'). Sementara itu, Malaysia mencetak gol via Faisal Halim (51'), Arif Aiman (62'), dan Romel Morales (90+15')

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berjalan cukup sengit sejak menit awal. Pasalnya, baik Korea Selatan maupun Malaysia saling jual beli serangan kendati belum ada yang menciptakan peluang emas.

Sampai akhirnya, Taeguk Warriors baru bisa membuka keran golnya pada menit ke-21. Gol keunggulan itu dicetak oleh Jeong Woo-yeong lewat umpan yang diberikan Lee Kang-in

Korea Selatan semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya. Tim yang dinahkodai Jurgen Klinsmann itu juga menguasai jalannya laga ketimbang Harimau Malaya.

Namun begitu, tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Korea Selatan untuk sementara unggul 1-0 atas Malaysia.

Usai turun minum, skuad Harimau Malaya secara perlahan mampu keluar dari tekanan. Hingga akhirnya, mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Faisal Halim pada menit ke-51.

Malaysia mendapat hadiah penalti di menit ke-60. Arif Aiman yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membawa negaranya unggul 2-1 atas Korea Selatan.