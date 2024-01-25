Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Yordania vs Timnas Bahrain di Piala Asia 2023: Menang 1-0, Eks Persija Jakarta Bawa The Reds Juara Grup!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |20:30 WIB
Hasil Timnas Yordania vs Timnas Bahrain di Piala Asia 2023: Menang 1-0, Eks Persija Jakarta Bawa <i>The Reds</i> Juara Grup!
Timnas Bahrain menang 1-0 atas Timnas Yordania (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

DOHA - Hasil Timnas Yordania vs Timnas Bahrain di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Laga di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Qatar, Kamis (25/1/2024) malam WIB itu berakhir dengan skor 1-0 bagi The Reds.

Gol tunggal Bahrain disarangkan Abdullah Yusuf Helal (34'). Eks pemain Persija Jakarta itu membawa negaranya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai juara Grup E!

Abdulla Yusuf Helal mencetak gol untuk Timnas Bahrain ke gawang Timnas Yordania (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Jalannya Pertandingan

Butuh poin penuh membuat Yordania tampil garang sejak menit awal. Baru lima menit, Fadi Awad mengancam lewat tembakan jarak jauh. Beruntung bagi Bahrain, bola melambung jauh. Anas Bani Yaseen juga mengancam dari jarak dekat, tetapi sepakannya melebar tipis di menit ke-14.

Bahrain balik mengancam semenit kemudian. Akan tetapi, tembakan Mohamed Marhoon bisa diselamatkan Yazeed Abulaila. Namun, The Reds unggul duluan di menit ke-34! Helal sukses melepaskan tembakan jarak jauh nan akurat untuk merobek gawang lawan.

Usai kemasukan, Yordania coba langsung mengancam. Sayangnya, tembakan Mohammad Abu Hasheeh bisa ditangkap kiper Ebrahim Lutfalla di menit ke-38. Skor 1-0 untuk keunggulan Bahrain pun bertahan hingga turun minum.

Yordania lebih tampil agresif pada babak kedua melawan Bahrain. Oleh dikarenakan, tim itu ingin mencetak gol pembalasan agar terhindar dari kekalahan dalam laga itu.

Halaman:
1 2
      
