HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Grup D Piala Asia 2023: Jepang Runner-up, Timnas Indonesia Posisi Ketiga

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |20:37 WIB
Klasemen Akhir Grup D Piala Asia 2023: Jepang Runner-up, Timnas Indonesia Posisi Ketiga
Timnas Indonesia peringkat ketiga, Jepang dan Irak lolos ke 16 besar. (Foto: Reuters)
A
A
A

KLASEMEN akhir Grup D Piala Asia 2023 telah diketahui, Jepang yang sukses mengalahkan Timnas Indonesia di laga pamungkas dipastikan menemani Irak ke babak 16 besar. Sedangkan Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat ketiga dengan mengoleksi tiga poin.

Ya, Timnas Indonesia dipastikan gagal merebut posisi runner-up Grup D Piala Asia 2023 usai takluk 1-3 dari Jepang dalam laga yang dihelat di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar pada Rabu (24/1/2024) malam WIB. Dalam laga tersebut, Garuda benar-benar dibuat tak berdaya oleh tim berjuluk Samurai Biru tersebut.

Tiga gol Jepang pun dicetak oleh Ayase Ueda di menit keenam dan 52 serta gol bunuh diri Justin Hubner di menit 88. Sedangkan gol Garuda dicetak Sandy Walsh pada menit 90+1.

Dengan hasil itulah Jepang memastikan diri finis kedua di Grup D dengan 6 poin, menemani Irak yang sejak matchday kedua lolos sebagai juara grup.

Timnas Indonesia vs Jepang

Jadi, tiket ke 16 besar via dua posisi teratas Grup D dipastikan milik Irak dan Jepang. Irak sendiri menjadi juara Grup D dengan mengoleksi 9 poin. Pada laga terakhir melawan Vietnam, Timnas Irak ditahan 3-2 oleh tim yang menjadi juru kunci Grup D tersebut.

Kabar baiknya, kekalahan dari Jepang tak membuat Garuda langsung gugur dari Piala Asia 2023. Sebab Timnas Indonesia masih memiliki harapan lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik.

Halaman:
1 2
      
