HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023: Garuda Kalah 1-3, Samurai Biru Lolos ke 16 Besar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |20:26 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023: Garuda Kalah 1-3, Samurai Biru Lolos ke 16 Besar
Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di matchday terakhir Grup D Piala Asia 2023, pada Rabu (24/1/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Garuda kalah gara-gara dua gol yang dicetak Ayase Ueda di awal babak pertama dan babak kedua.

Lalu gol ketiga Jepang terjadi gara-gara gol bunuh diri Justin Hubner di menit 88. Sedangkan gol Garuda dicetak Sandy Walsh di menit 90+1.

Dengan hasil itu, Jepang memastikan diri lolos ke 16 besar dengan status runner-up Grup D Piala Asia 2023. Jepang menemani Irak yang sudah lolos lebih dulu sebagai juara grup.

Sedangkan Timnas Indonesia yang kalah kini bertengger di peringkat ketiga. Nasib Timnas Indonesia untuk lolos atau tidaknya ke 16 besar kini tergantung hasil laga pamungkas Grup E dan Grup F yang baru akan bermain pada Kamis 25 Januari 2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia sejak awal laga benar-benar mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Jepang. Sejak peluit dibunyikan, mungkin Timnas Indonesia sangat jarang menguasai bola.

Jepang selalu bisa merebut dan menguasai bola lagi. Sementara Timnas Indonesia lebih banyak membuang bola atau kehilangan bola.

Hanya saja, pada menit keempat Jordi Amat melakukan pelanggaran yang tidak perlu kepada Ayase Ueda. Sebab posisi Ayase kala itu tidak terlalu mengancam meski berada di area kotak penalti Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia vs Jepang

Awalnya pasukan Timnas Indonesia sempat melakukan protes dan wasit memilih mengecek insiden itu lewat VAR. Setelah direview lewat VAR, Jordi Amat benar melakukan pelanggaran dan Jepang pun mendapatkan penalti.

Ayase yang dipercaya mengambil penalti itu berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Ernando Ari yang sejatinya lompat ke arah yang bola gagal menggapainya karena tendangan Ayase terlalu kencang.

Setelah unggul 1-0, Jepang nyatanya terus menekan Timnas Indonesia. Setidaknya 70 persen penguasaan bola dikuasai Jepang.

Jepang mencatatkan enam peluang dan satu shoot on goal. Sedangkan Garuda belum berhasil mencetak peluang.

Halaman:
1 2
      
