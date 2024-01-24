DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia kini tertinggal 0-2 dari Jepang di menit 52 dalam pertandingan terakhir Grup D Piala Asia 2023, pada Rabu (24/1/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Al Thumama, Jepang unggul cepat lagi ketika babak kedua baru dimainkan.
Gol kedua Jepang pun dicetak Ayase Ueda usai menerima umpan silang cantik dari Ritsu Doan. Doan dapat memberikan umpan usai tak terkawal sama sekali.
Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023:
Timnas Indonesia XI (3-4-3): Ernando Ari; Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner; Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, Pratama Arhan; Yakob Sayuri, Rafael Struick, Egy Maulana Vikri.
Cadangan: Riyandi, Nadeo, Wahyu, Asnawi Mangkualam, Elkan Baggott, Ricky Kambuaya, Adam, Marc Klok, Shayne Pattynama, Witan Sulaeman, Dendy Sulistyawan, Hokky Caraka.
Pelatih: Shin Tae-yong.
(Rivan Nasri Rachman)