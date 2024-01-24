Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia 2023: Ayase Ueda Cetak Gol Lagi, Timnas Indonesia Makin Ditinggal Jepang 0-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:45 WIB
Hasil Piala Asia 2023: Ayase Ueda Cetak Gol Lagi, Timnas Indonesia Makin Ditinggal Jepang 0-2
Timnas Indonesia kebobolan lagi di babak kedua. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia kini tertinggal 0-2 dari Jepang di menit 52 dalam pertandingan terakhir Grup D Piala Asia 2023, pada Rabu (24/1/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Al Thumama, Jepang unggul cepat lagi ketika babak kedua baru dimainkan.

Gol kedua Jepang pun dicetak Ayase Ueda usai menerima umpan silang cantik dari Ritsu Doan. Doan dapat memberikan umpan usai tak terkawal sama sekali.

Timnas Indonesia vs Timnas Jepang

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023:

Timnas Indonesia XI (3-4-3): Ernando Ari; Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner; Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, Pratama Arhan; Yakob Sayuri, Rafael Struick, Egy Maulana Vikri.

Cadangan: Riyandi, Nadeo, Wahyu, Asnawi Mangkualam, Elkan Baggott, Ricky Kambuaya, Adam, Marc Klok, Shayne Pattynama, Witan Sulaeman, Dendy Sulistyawan, Hokky Caraka.

Pelatih: Shin Tae-yong.

(Rivan Nasri Rachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640515/timnas-amputasi-indonesia-berebut-tiket-piala-dunia-2026-wik.webp
Timnas Amputasi Indonesia Berebut Tiket Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/01/winger_anyar_persib_bandung_saddil_ramdani.jpg
Saddil Ramdani Pastikan Persib Kesulitan di Markas Selangor FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement