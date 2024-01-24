Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Persija Jakarta Ryo Matsumura Yakin Jepang Bisa Kalahkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |14:25 WIB
Pemain Persija Jakarta Ryo Matsumura Yakin Jepang Bisa Kalahkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
JAKARTA – Penyerang asing Persija Jakarta, Ryo Matsumura percaya diri Timnas Jepang bisa mengalahkan Indonesia. Matsumura mengatakan, potensi kembalinya Kaoru Mitoma akan menjadi faktor kemenangan Samurai Biru -julukan Timnas Jepang.

Timnas Jepang akan berhadapan dengan Indonesia di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Al-Thumama, Doha, Qatar pada Rabu (24/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Laga tersebut akan menjadi penentu nasib kedua tim di Piala Asia 2023. Pasalnya, salah satu dari dua tim itu harus meraih kemenangan jika ingin mulus melaju ke babak 16 besar.

Andai imbang, Timnas Jepang akan finis sebagai runner up karena unggul dalam selisih gol, sementara Indonesia harus bergantung pada hasil laga terakhir Grup E dan F. Matsumura pun memberikan prediksi untuk laga tersebut

 BACA JUGA:

Pemain asal Jepang itu meyakini Samurai Biru bisa meraih kemenangan atas Timnas Indonesia. Matsumura mengatakan, potensi kembalinya Kaoru Mitoma usai cedera akan menjadi pembeda dalam permainan Timnas Jepang.

"Tentu saja saya menjagokan Jepang. Saya memprediksi Jepang akan menang dengan skor 3-0 untuk laga besok malam melawan Indonesia,” kata Matsumura dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Halaman:
1 2
      

