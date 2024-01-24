Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023 Kelar Laga Lawan Jepang Malam Ini

Berikut hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 kelar laga lawan Jepang malam ini. (Foto: PSSI)

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 kelar laga melawan Jepang malam ini, Rabu (24/1/2024) pukul 18.30 WIB akan diulas Okezone. Posisi Timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 agak terancam.

Hal itu karena Suriah dan Palestina yang merupakan pesaing Timnas Indonesia di perebutan slot lolos 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat tiga terbaik, sama-sama menang atas lawan-lawannya di matchday pamungkas semalam.

(Timnas Suriah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Suriah menang dramatis 1-0 atas India di matchday ketiga Grup B Piala Asia 2023. Sementara itu, Palestina menang meyakinkan 3-0 atas Hong Kong di matchday pamungkas Grup C Piala Asia 2023.

Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada empat tim peringkat tiga terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Penentuan empat tim ini berdasarkan klasemen peringkat tiga terbaik yang disusun AFC.

Hasilnya, untuk sementara Suriah dan Palestina menempati posisi satu dan dua klasemen peringkat tiga terbaik dengan empat angka. Suriah dan Palestina sudah dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur ini karena takkan tergeser dari posisi empat besar di klasemen akhir peringkat tiga terbaik.

Sementara itu, Bahrain dan Timnas Indonesia menempati posisi tiga dan empat dengan poin tiga. Disusul China di posisi lima dengan dua angka dan Oman di urutan buncit dengan satu poin.