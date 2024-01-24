Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Kelar Laga Hong Kong vs Palestina: Timnas Indonesia Melorot ke Posisi 4!

KLASEMEN sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 kelar laga Hong Kong vs Palestina akan diulas dalam artikel ini. Kini, Timnas Palestina sendiri ada di puncak klasemen, sementara posisi Timnas Indonesia langsung melorot ke urutan 4.

Ya, duel Timnas Hong Kong vs Palestina di matchday ketiga Grup C Piala Asia 2023 sudah rampung digelar. Laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifah, Doha, Selasa 23 Januari 2024 malam WIB itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Palestina.

Hasil ini membuat Palestina memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Mereka menyegel tiket babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik.

Pasalnya kini, Palestina langsung merangsek ke puncak klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Mereka total kini sudah mengemas 4 poin.

Posisi kedua pada klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 diisi oleh Suriah. Mereka juga mengemas 4 poin saat ini dari 3 laga yang telah dijalani. Suriah pun sudah memastikan diri lolos ke 16 besar.

Beralih ke posisi ketiga, ada Bahrain. Mereka total megemas 3 poin saat ini dari dua laga yang telah dijalani di Grup E Piala Asia 2023.

Lalu, di mana posisi Timnas Indonesia saat ini? Kemenangan Palestina atas Hong Kong membuat skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- langsung turun peringkat ke posisi keempat di klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia total mengemas 3 poin dari 2 laga yang telah dijalani. Lalu, ada China yang mengemas 2 poin dari 3 laga yang telah dijalani di Grup A. Tetapi, China sendiri sudah dipastikan gagal menembus 16 besar.