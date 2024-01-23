Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ogah Tiru Cara Irak untuk Bawa Timnas Indonesia Kalahkan Jepang di Piala Asia 2023

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |23:20 WIB
Shin Tae-yong Ogah Tiru Cara Irak untuk Bawa Timnas Indonesia Kalahkan Jepang di Piala Asia 2023
Shin Tae-yong kala menangani Timnas Indonesia. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ogah tiru cara Timnas Irak mengalahkan Jepang di Piala Asia 2023. Dia memastikan akan melakukan persiapan berbeda untuk menghadapi Jepang.

Untuk menang, Timnas Indonesia dinilai bisa mengikuti gaya permainan Irak karena sudah terbukti bisa mengalahkan Jepang. Bertemu di matchday kedua Grup D yang berlangsung di Education City Stadium, Al Rayyan, pada 19 Januari 2024, Irak secara mengejutkan bisa menang dengan skor 2-1 atas Jepang.

Duel Timnas Irak melawan Jepang di Piala Asia 2023. Foto: Reuters

(Duel Timnas Irak melawan Jepang di Piala Asia 2023. Foto: Reuters)

Irak sudah unggul sejak menit kelima lewat gol Aymen Hussein. Lalu, Aymen Hussein menggandakan keunggulan Irak di menit ke-45+5. Jepang sendiri hanya bisa membalas 1 gol lewat aksi Wataru Endo di menit ke-90+3.

Tetapi, Shin Tae-yong menegaskan takkan meniru cara Jepang. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan Timnas Indonesia memiliki gaya permainan berbeda dengan Irak. Alhasil, untuk mendapat hasil maksimal, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- takkan sontek cara Irak dalam mengalahkan Jepang.

"Tim Irak dan Timnas Indonesia, kita memiliki banyak perbedaan. Bukan hanya fisik, tapi juga gaya permainan, jadi saya akan mempersiapkan pertandingan dengan Jepang besok dengan metode yang berbeda," ujar Shin Tae-yong dalam jumpa pers sebelum laga, Selasa (23/1/2024).

"Kita memiliki warna tim yang berbeda, gaya permainan yang berbeda. Jadi, saya sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan Jepang dengan persiapan yang berbeda," lanjutnya.

