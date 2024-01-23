Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Tebar Ancaman Jelang Laga Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023: Kami Makin Kuat meski Tim Paling Muda!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |23:01 WIB
Justin Hubner Tebar Ancaman Jelang Laga Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023: Kami Makin Kuat meski Tim Paling Muda!
Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, tebar ancaman ke lawan jelang duel melawan Jepang di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Dia menegaskan bahwa Timnas Indonesia kini makin kuat, meski jadi tim paling muda di Piala Asia 2023.

Justin Hubner menyoroti kondisi Timnas Indonesia yang berstatus sebagai tim dengan skuad termuda dalam pesta sepakbola Asia kali ini. Bagi bek Wolverhampton Wanderers itu, status tersebut bukan menjadi alasan Timnas Indonesia tidak dapat bersaing dengan tim lainnya.

Justin Hubner

"Saya rasa kami semakin kuat sebagai tim, meski menjadi tim yang paling muda," ujar Justin Hubner dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Selasa (23/1/2024).

"Kami bangga bisa menjalani dengan baik dan senang," lanjutnya.

Justin Hubner sendiri sejauh ini merasa cukup puas dengan penampilannya bersama Timnas Indonesia. Dia memastikan selalu berusaha memberi performa terbaiknya saat turun laga.

"Ya, saya puas dengan performa saya," tegas Justin Hubner.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640093/profil-luis-suazo-anak-legenda-inter-milan-calon-lawan-timnas-indonesia-di-piala-dunia-u17-2025-lyd.webp
Profil Luis Suazo, Anak Legenda Inter Milan Calon Lawan Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/12/eliano_reijnders.jpg
Bojan Hodak Puji Eliano Reijnders: Perekrutan Terbaik Persib Bandung Musim Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement