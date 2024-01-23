Justin Hubner Tebar Ancaman Jelang Laga Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023: Kami Makin Kuat meski Tim Paling Muda!

DOHA – Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, tebar ancaman ke lawan jelang duel melawan Jepang di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Dia menegaskan bahwa Timnas Indonesia kini makin kuat, meski jadi tim paling muda di Piala Asia 2023.

Justin Hubner menyoroti kondisi Timnas Indonesia yang berstatus sebagai tim dengan skuad termuda dalam pesta sepakbola Asia kali ini. Bagi bek Wolverhampton Wanderers itu, status tersebut bukan menjadi alasan Timnas Indonesia tidak dapat bersaing dengan tim lainnya.

"Saya rasa kami semakin kuat sebagai tim, meski menjadi tim yang paling muda," ujar Justin Hubner dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Selasa (23/1/2024).

"Kami bangga bisa menjalani dengan baik dan senang," lanjutnya.

Justin Hubner sendiri sejauh ini merasa cukup puas dengan penampilannya bersama Timnas Indonesia. Dia memastikan selalu berusaha memberi performa terbaiknya saat turun laga.

"Ya, saya puas dengan performa saya," tegas Justin Hubner.