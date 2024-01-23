Hasil Babak Pertama Timnas Hong Kong vs Palestina: Singa Kanaan Unggul 1-0, Posisi Timnas Indonesia di Ranking 3 Terbaik Piala Asia 2023 Terancam!

HASIL babak pertama Timnas Hong Kong vs Palestina di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Kini, Singa Kanaan -julukan Timnas Palestina- unggul 1-0 dalam laga matchday ketiga Grup D itu.

Laga Timnas Hong Kong vs Palestina digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifah, Doha, Selasa (23/1/2024) malam WIB. Gol Palestina dalam laga ini dicetak oleh Oday Dabbagh (12’).

Kondisi Timnas Palestina yang tengah unggul di babak pertama ini membuat posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara ranking 3 terbaik Piala Asia 2023 bisa terancam. Sebab, jika Palestian menang, posisi Timnas Indonesia bakal turun lagi di klasemen.

Kini, Timnas Indonesia diketahui duduk di urutan ketiga dengan perolehan 3 poin. Palestina sendiri ada di urutan keenam pada klasemen sementara peringkat 3 terbaik dengan 1 poin.

Sejatinya, jika laga Hong Kong vs Palestina berakhir tanpa pemenang saja, atau Palestina menelan kekalahan, Timnas Indonesia bisa dipastikan lolos langsung ke 16 besar Piala Asia 2023, terlepas dari hasil apa pun di laga terakhir Grup D nanti melawan Jepang. Tetapi, jika Palestina menang, Timnas Indonesia perlu berjuang di laga terakhir nanti untuk menentukan nasib lolos ke 16 besar.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji di awal pertemuan Timnas Hong Kong vs Palestina. Kedua tim sama-sama tampil ngotot demi meraih hasil manis.

Tetapi, Palestina berhasil tampil lebih gacor. Di menit ke-12, mereka sudah berhasil menjebol gawang Hong Kong.

Ialah Oday Dabbagh yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Mus’ab Al Battat hingga berbuah gol. Palestina unggul 1-0!

Setelah itu, Hong Kong bereaksi. Mereka berusaha membalas gol Palestina dengan segala cara. Tetapi, upaya demi upaya mereka gagal berbuah manis. Hingga akhir babak pertama, tak ada gol tambahan yang tercipta.