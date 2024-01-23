Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Hong Kong vs Palestina: Singa Kanaan Unggul 1-0, Posisi Timnas Indonesia di Ranking 3 Terbaik Piala Asia 2023 Terancam!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |22:51 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Hong Kong vs Palestina: Singa Kanaan Unggul 1-0, Posisi Timnas Indonesia di Ranking 3 Terbaik Piala Asia 2023 Terancam!
Laga Timnas Hong Kong vs Timnas Palestina di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Hong Kong vs Palestina di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Kini, Singa Kanaan -julukan Timnas Palestina- unggul 1-0 dalam laga matchday ketiga Grup D itu.

Laga Timnas Hong Kong vs Palestina digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifah, Doha, Selasa (23/1/2024) malam WIB. Gol Palestina dalam laga ini dicetak oleh Oday Dabbagh (12’).

Timnas Hong Kong vs Timnas Palestina. Foto: Reuters

Kondisi Timnas Palestina yang tengah unggul di babak pertama ini membuat posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara ranking 3 terbaik Piala Asia 2023 bisa terancam. Sebab, jika Palestian menang, posisi Timnas Indonesia bakal turun lagi di klasemen.

Kini, Timnas Indonesia diketahui duduk di urutan ketiga dengan perolehan 3 poin. Palestina sendiri ada di urutan keenam pada klasemen sementara peringkat 3 terbaik dengan 1 poin.

Sejatinya, jika laga Hong Kong vs Palestina berakhir tanpa pemenang saja, atau Palestina menelan kekalahan, Timnas Indonesia bisa dipastikan lolos langsung ke 16 besar Piala Asia 2023, terlepas dari hasil apa pun di laga terakhir Grup D nanti melawan Jepang. Tetapi, jika Palestina menang, Timnas Indonesia perlu berjuang di laga terakhir nanti untuk menentukan nasib lolos ke 16 besar.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji di awal pertemuan Timnas Hong Kong vs Palestina. Kedua tim sama-sama tampil ngotot demi meraih hasil manis.

Tetapi, Palestina berhasil tampil lebih gacor. Di menit ke-12, mereka sudah berhasil menjebol gawang Hong Kong.

Ialah Oday Dabbagh yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Mus’ab Al Battat hingga berbuah gol. Palestina unggul 1-0!

Setelah itu, Hong Kong bereaksi. Mereka berusaha membalas gol Palestina dengan segala cara. Tetapi, upaya demi upaya mereka gagal berbuah manis. Hingga akhir babak pertama, tak ada gol tambahan yang tercipta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640235/liverpool-vs-real-madrid-di-liga-champions-simak-jadwal-dan-link-nonton-di-vision-rxr.webp
Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions, Simak Jadwal dan Link Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/velisha_christinaagnia_sri_rahayu.jpg
Hasil Korea Masters 2025: Dua Ganda Putri Indonesia Tersingkir di 32 Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement