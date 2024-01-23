Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA
878

Klasemen Akhir Grup B Piala Asia 2023: Australia Juara Grup, Berpeluang Jadi Lawan Timnas Indonesia di 16 Besar!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |22:19 WIB
Klasemen Akhir Grup B Piala Asia 2023: Australia Juara Grup, Berpeluang Jadi Lawan Timnas Indonesia di 16 Besar!
Timnas Australia kala berlaga di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
KLASEMEN akhir Grup B Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Australia sukses keluar sebagai juara grup. Dengan begitu, Australia pun berpeluang jadi lawan Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023.

Ya, seluruh laga matchday ketiga Grup B telah rampung digelar pada Selasa (23/1/2024) malam WIB. Timnas Australia pun memastikan diri keluar sebagai juara grup usai mengemas total 7 poin.

Timnas Australia

Australia mendapat 1 poin tambahan pada Selasa (23/1/2024) usai menahan imbang Uzbekistan dengan skor 1-1. Laga matchday ketiga Grup B itu digelar di Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Selasa (23/1/2024) malam WIB.

Hasil laga itu juga membuat Uzbekistan memastikan diri menjadi runner-up Grup B. Mereka total mengemas 5 poin, rinciannya adalah meraih 1 kemenangan dan 2 hasil imbang.

Lalu, di posisi ketiga, ada Suriah. Mereka total mengemas 4 poin saat ini, usai mengalahan India di laga terakhir Grup B dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang dalam laga yang digelar di Al Bayt Stadium, Al Khor, Selasa (23/1/2024) malam WIB itu dicetak oleh Omar Khribin pada menit ke-76.

Dengan hasil itu, Australia, Uzbekistan, dan Suriah memastikan diri lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Bahrain sendiri lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik.

Pasalnya, kemenangan atas India telah membawa Suriah kini merangsek posisi pertama pada klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Diketahui, 4 tim teratas di klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 nantinya berhak lolos ke babak 16 besar.

Posisi Australia sebagai juara Grup B pun membuat mereka berpeluang menjadi lawan Timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Hal itu bisa terjadi jika skuad Garuda bisa menembus babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik.

