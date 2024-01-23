Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Australia vs Uzbekistan di Piala Asia 2023: Imbang 1-1, Kedua Tim Lolos ke 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |20:45 WIB
Hasil Timnas Australia vs Uzbekistan di Piala Asia 2023: Imbang 1-1, Kedua Tim Lolos ke 16 Besar
Timnas Australia vs Uzbekistan imbang 1-1 di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Laga antara Tim Nasional (Timnas) Australia vs Uzbekistan di matchday terakhir Grup B Piala Asia 2023 berakhir imbang 1-1, pada Selasa (23/1/2024) malam WIB. Hasil imbang itu lantas mengantarkan kedua tim untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Dalam laga yang dihelat di Al Janoub Stadium, Doha, Qatar tersebut, Australia unggul lebih dulu lewat gol penalti yang disumbangkan Martin Boyle di menit 45+1. Lalu Uzbekistan dapat menyamakan kedudukan di menit 78 berkat gol dari Azizbek Turgunboev.

Berkat hasil laga tersebut, Australia menjadi juara Grup B dengan total 7 poin yang dikuasai. Sedangkan Uzbekistan lolos ke 16 besar berkat finis sebagai runner-up dengan mencatatkan 5 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Socceroos -julukan Timnas Australia- langsung mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal. Kendati begitu, tim polesan Graham Arnold itu masih cukup kesulitan menembus pertahanan Uzbekistan.

Pertandingan benar-benar berjalan sengit karena kedua kesebelasan terus jual beli serangan. Namun, sampai pertandingan memasuki menit ke-30, Australia dan Uzbekistan belum bisa mencetak gol keunggulannya.

Timnas Australia vs Uzbekistan

Uzbekistan mendapat peluang di menit ke-35 lewat tendangan Otabek Shukurov yang masih diblok pertahanan Australia. Petaka pun harus didapat tim berjuluk Serigala Putih pada menit 40+3.

Pasalnya, wasti memberikan hadiah penalti kepada Socceroos karena salah satu pemain Uzbekistan melakukan handball. Martin Boyle yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Alhasil, Australia unggul sementara 1-0 atas Uzbekistan di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640325/mengenal-kartu-var-yang-bisa-mengubah-angin-pertandingan-timnas-indonesia-di-piala-dunia-u17-2025-ydn.webp
Mengenal Kartu VAR yang Bisa Mengubah Angin Pertandingan Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/pelatih_timnas_brasil_u_17_dudu_patetuci.jpg
Pelatih Brasil Waspadai Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement