Hasil Timnas Australia vs Uzbekistan di Piala Asia 2023: Imbang 1-1, Kedua Tim Lolos ke 16 Besar

DOHA – Laga antara Tim Nasional (Timnas) Australia vs Uzbekistan di matchday terakhir Grup B Piala Asia 2023 berakhir imbang 1-1, pada Selasa (23/1/2024) malam WIB. Hasil imbang itu lantas mengantarkan kedua tim untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Dalam laga yang dihelat di Al Janoub Stadium, Doha, Qatar tersebut, Australia unggul lebih dulu lewat gol penalti yang disumbangkan Martin Boyle di menit 45+1. Lalu Uzbekistan dapat menyamakan kedudukan di menit 78 berkat gol dari Azizbek Turgunboev.

Berkat hasil laga tersebut, Australia menjadi juara Grup B dengan total 7 poin yang dikuasai. Sedangkan Uzbekistan lolos ke 16 besar berkat finis sebagai runner-up dengan mencatatkan 5 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Socceroos -julukan Timnas Australia- langsung mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal. Kendati begitu, tim polesan Graham Arnold itu masih cukup kesulitan menembus pertahanan Uzbekistan.

Pertandingan benar-benar berjalan sengit karena kedua kesebelasan terus jual beli serangan. Namun, sampai pertandingan memasuki menit ke-30, Australia dan Uzbekistan belum bisa mencetak gol keunggulannya.

Uzbekistan mendapat peluang di menit ke-35 lewat tendangan Otabek Shukurov yang masih diblok pertahanan Australia. Petaka pun harus didapat tim berjuluk Serigala Putih pada menit 40+3.

Pasalnya, wasti memberikan hadiah penalti kepada Socceroos karena salah satu pemain Uzbekistan melakukan handball. Martin Boyle yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Alhasil, Australia unggul sementara 1-0 atas Uzbekistan di babak pertama.