Hasil Timnas Suriah vs India di Piala Asia 2023: Menang 1-0, Suriah Geser Posisi Timnas Indonesia di Klasemen Peringkat 3 Terbaik

Timnas Suriah menang 1-0 atas India di matchday terakhir Grup B Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)

AL KHOR – Tim Nasional (Timnas) Suriah berhasil memetik kemenangan penting atas India di matchday terakhir Grup B Piala Asia 2023, pada Selasa (23/1/2024) malam WIB. Sebab berkat kemenangan 1-0 yang baru saja diraih, Suriah kembali menghidupkan harapan untuk lolos ke 16 besar.

Gol kemenangan Suriah pun dicetak oleh Omar Khribin di menit 76. Dengan kemenangan 1-0 itu, Suriah memang finis di peringkat ketiga Grup B, tapi mereka masih bisa lolos ke 16 besar via peringkat ketiga terbaik.

Sejauh ini di klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023, Suriah bertengger di posisi pertama dengan 4 poin. Timnas Indonesia pun tergeser ke posisi ketiga dengan 3 poin (belum mainkan matchday ketiga). Suriah tinggal menunggu hasil laga lain untuk benar-benar lolos ke 16 besar.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Suriah dan India tidak menampilkan laga dengan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Memasuki pertengahan babak pertama kedua tim mulai panas. Namun, Suriah masih lebih mendominasi laga ketimbang India karena terus melancarkan serangan.

Sayangnya, beberapa manuver dalam menyerang yang dilakukan kedua tim belum berbuah manis. Sebab, sampai akhir babak pertama kedudukan antara Suriah melawan India masih sama kuat dengan skor 0-0.