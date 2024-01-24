Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kondisi Bintang Jepang Kaoru Mitoma Mengkhawatirkan Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Bakal Absen?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |01:55 WIB
DOHA – Kondisi pemain bintang Timnas Jepang, Kaoru Mitoma, disebut mengkhawatirkan jelang menghadapi Timnas Indonesia di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Akankah kondisi ini membuat Kaoru Mitoma bakal absen saat Jepang melawan Timnas Indonesia pada malam nanti?

Kondisi terkini Kaoru Mitoma sendiri diungkapkan oleh bek tengah Timnas Jepang, Ko Itakura. Dia menyebut kondisi Mitoma cukup mengkhawatirkan sehingga Itakura mendoakan yang terbaik agar rekannya bisa segera pulih dari cederanya.

Kaoru Mitoma

“Ini mengkhawatirkan. Saya harap dia cepat pulih dari cederanya,” ujar Itakura, dilansir dari Japan Times, Rabu (24/1/2024).

Sementara di sisi lain, winger Jepang, Takefusa Kubo, tidak masalah jika Mitoma harus absen pada laga kontra Timnas Indonesia. Pasalnya, Jepang tidak hanya tergantung pada satu pemain saja.

“Mitoma tidak ada di sini saat ini, tapi sepakbola bukanlah permainan yang Anda mainkan sendiri,” imbuh Kubo.

Diketahui, Hajime Moriyasu selaku pelatih Timnas Jepang tetap memanggil Mitoma untuk masuk skuad Piala Asia 2023, meski sedang dibalut cedera. Karena kondisinya yang belum membaik, pemain Brighton Hove Albion itu juga belum tampil di dua laga Grup D yang telah dimainkan Samurai Biru -julukan Timnas Jepang.

Beredar kabar kalau kondisi Mitoma sudah mulai membaik dan ada kemungkinan bermain di laga pamungkas kontra Timnas Indonesia. Namun dalam pemberitaan Japan Times yang terbaru, pemain berusia 26 tahun itu absen pada sesi latihan Samurai Biru yang berlangsung Senin 22 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
