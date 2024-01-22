Jadwal Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023: Justin Hubner Cs Siap Manfaatkan Peluang Sekecil Apa pun!

JADWAL Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Justin Hubner cs dipastikan siap manfaatkan peluang sekecil apa pun demi membawa Timnas Indonesia menuai hasil manis.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Menjelang laga tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia yang berhasil meraih kemenangan atas Vietnam dengan skor 1-0. Namun sekarang, tim besutan Shin Tae-yong harus fokus ke laga Jepang.

Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini berharap Skuad Garuda bisa memberikan kejutan saat melawan Jepang. Hal itu bisa saja dilakukan Timnas Indonsia karena Jepang baru saja kalah mengejutkan dari Irak.

“Saya rasa mereka sudah bermain sebaik mungkin kemarin melawan Vietnam. Kalau kita lihat 4 pertandingan terakhir kan itu kita 2 kali seri, 2 kali kalah. Tapi kemarin kita bisa mendapatkan kemenangan. Sekarang bagaimana nilai 3 poin ini kita bisa tambah untuk supaya mendapatkan slot ke 16 besar,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (22/1/2024).

“Tidak mudah karena Jepang ini ranking 17. Jepang ini 16 kali bertanding. Saya rasa baru kemarin kalah sama Irak yang tidak diduga-duga. Ya kembali ya, sekecil apapun kesempatan kita harus memanfaatkannya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Erick cukup yakin dengan kualitas yang dimiliki Timnas Indonesia. Namun dia juga kembali mengultimatum kepada seluruh pemain untuk tidak tampil loyo.

“Saya melihat anak-anak muda Indonesia yang ada di lapangan saat ini, saya berharap sekecil apapun (peluang) bukan tidak mungkin (menang lawan Jepang). Tetapi gini, kembali statement saya. Kalau memang bawa Merah Putih ya harus memberikan semuanya. Kalau loyo, ya gak usah, pulang saja,” imbuhnya.