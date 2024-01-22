Usai Dipulangkan Timnas Indonesia dari Piala Asia 2023, Vietnam Dapat Peringatan Keras untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

TIMNAS Vietnam dapat peringatan keras usai kalah dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pandit Vietnam, Quang Tung, mengingatkan Timnas Vietnam untuk bersiap di Kualifikasi Piala Dunia 2026 karena akan ada masalah besar jika tidak dapat meraih hasil bagus di sana juga.

Quang Tung pun memprediksi pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, akan memiliki masalah besar dalam pengembangan skuad. Hal tersebut bisa terjadi jika Timnas Vietnam tak meraih hasil bagus laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dalam ajang itu, Timnas Vietnam memang akan bertemu lagi dengan Timnas Indonesia. Ada dua laga yang akan dilakoni kedua tim.

Pertama, Timnas Indonesia akan lebih dahulu menjamu Vietnam pada 21 Maret 2024. Lalu, di laga berikutnya, skuad Garuda bergantian bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024.