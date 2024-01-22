Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye Siap Beraksi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |18:18 WIB
Ragnar Oratmangoen berpotensi main di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: Instagram/@0ratmangoen)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Menjelang laga yang digelar dua bulan lagi, Timnas Indonesia dinaungi kepercayaan diri tinggi. Sebab, pada pertemuan terakhir yang tersaji di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam.

Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023

(Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Keyakinan Timnas Indonesia memenangkan laga kandang dan tandang kontra Vietnam juga semakin membuncah. Hal itu karena di laga nanti, Timnas Indonesia bakal ketambahan empat pemain keturunan.

Mereka ialah Jay Idzes, Nathan Tjoe A-On (menunggu disumpah WNI), Thom Haye (sedang proses) dan Ragnar Oratmangoen (sedang proses). Menurut pengamat sepakbola Ronny Pangemanan, proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye rampung pada akhir Februari atau awal Maret 2024.

Jika selesai di periode tersebut, Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye memiliki waktu untuk mengurus proses perpindahan federasi. Dengan begitu, keduanya bisa turun di laga Timnas Indonesia vs Vietnam.

“Saya mengobrol dengan Pak Ketua Umum (Erick Thohir) untuk menanyakan soal lanjutan proses naturalisasi sejumlah pemain. Pak Ketua Umum mengatakan semua berproses dengan baik. Bahkan pak Ketua Umum mengatakan proses naturalisasi akan digenjot agar mereka dapat bermain melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,” kata Bung Ropan, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Senin (22/1/2024).

“Pak Erick mengatakan pada akhir Februari atau awal Maret 2024 sudah tuntas, sehingga mereka berkesempatan tampil menghadapi Vietnam. Jadi fokusnya sekarang adalah Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye agar prosesnya secepatnya diselesaikan, baru kemudian Maarten Paes,” lanjut Bung Ropan.

