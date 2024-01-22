Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Diperkirakan Baru Main di Laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |17:22 WIB
Maarten Paes Diperkirakan Baru Main di Laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Maarten Paes jalani debut di laga Timnas Indonesia vs Irak? (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

KIPER FC Dallas, Maarten Paes, diperkirakan baru bisa main di laga Timnas Indonesia vs Irak pada matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 6 Juni 2024. Kabar itu disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan.

Bung Ropan –sapaan akran Ronny Pangemanan– mengatakan fokus PSSI saat ini adalah merampungkan proses naturalisasi Thom Haye (SC Heerenveen) dan Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard). Proses naturalisasi dua pemain ini diharapkan rampung pada akhir Februari atau awal Maret 2024.

Thom Haye

(Thom Haye diprioritaskan untuk dituntaskan proses naturalisasinya. (Foto: PSSI)

Dengan begitu, dua pemain ini bisa diturunkan saat Timnas Indonesia menjalani dua laga kandang dan tandang kontra Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

“Saya mengobrol dengan Pak Ketua Umum (Erick Thohir) untuk menanyakan soal lanjutan proses naturalisasi sejumlah pemain. Pak Ketua Umum mengatakan semua berproses dengan baik. Bahkan pak Ketua Umum mengatakan proses naturalisasi akan digenjot agar mereka dapat bermain melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,” kata Bung Ropan, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Senin (22/1/2024).

“Pak Erick mengatakan pada akhir Februari atau awal Maret 2024 sudah tuntas, sehingga mereka berkesempatan tampil menghadapi Vietnam. Jadi fokusnya sekarang adalah Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye agar prosesnya secepatnya diselesaikan, baru kemudian Maarten Paes.

Secara kebutuhan, kehadiran Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen memang lebih mendesak ketimbang Maarten Paes. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam sekelas Ragnar Oratmangoen, plus gelandang flamboyan macam Thom Haye.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3180939/sepakbola_indonesia_disebut_tidak_ada_apa_apanya_meski_punya_jay_idzes_okezone-BTM4_large.jpg
Pemain Belanda Hina Indonesia meski Ada Jay Idzes Dkk: Sepakbola Indonesia Tidak Ada Apa-apanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180874/shin_tae_yong-OuWd_large.jpg
Soal Isu 10 Anggota Exco PSSI Setuju Shin Tae-yong Kembali Latih Timnas Indonesia, Endri Erawan Bantah Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180773/mees_hilgers_mengalami_cedera_acl_meeshilgerss-Ea2A_large.jpg
BREAKING NEWS: Bek Timnas Indonesia Mess Hilgers Cedera ACL, Akhiri Musim Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639647/janice-tjen-ukir-sejarah-usai-juara-chennai-open-2025-msw.webp
Janice Tjen Ukir Sejarah Usai Juara Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/aldila_sutjiadijanice_tjen.jpg
Janice Tjen/Aldila Sutjiadi Juara Chennai Open 2025, Petenis Indonesia Guncang Dunia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement