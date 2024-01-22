Maarten Paes Diperkirakan Baru Main di Laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

KIPER FC Dallas, Maarten Paes, diperkirakan baru bisa main di laga Timnas Indonesia vs Irak pada matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 6 Juni 2024. Kabar itu disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan.

Bung Ropan –sapaan akran Ronny Pangemanan– mengatakan fokus PSSI saat ini adalah merampungkan proses naturalisasi Thom Haye (SC Heerenveen) dan Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard). Proses naturalisasi dua pemain ini diharapkan rampung pada akhir Februari atau awal Maret 2024.

(Thom Haye diprioritaskan untuk dituntaskan proses naturalisasinya. (Foto: PSSI)

Dengan begitu, dua pemain ini bisa diturunkan saat Timnas Indonesia menjalani dua laga kandang dan tandang kontra Vietnam di matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

“Saya mengobrol dengan Pak Ketua Umum (Erick Thohir) untuk menanyakan soal lanjutan proses naturalisasi sejumlah pemain. Pak Ketua Umum mengatakan semua berproses dengan baik. Bahkan pak Ketua Umum mengatakan proses naturalisasi akan digenjot agar mereka dapat bermain melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,” kata Bung Ropan, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Senin (22/1/2024).

“Pak Erick mengatakan pada akhir Februari atau awal Maret 2024 sudah tuntas, sehingga mereka berkesempatan tampil menghadapi Vietnam. Jadi fokusnya sekarang adalah Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye agar prosesnya secepatnya diselesaikan, baru kemudian Maarten Paes.

Secara kebutuhan, kehadiran Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen memang lebih mendesak ketimbang Maarten Paes. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam sekelas Ragnar Oratmangoen, plus gelandang flamboyan macam Thom Haye.