Masyarakat Vietnam Malu Dikalahkan Timnas Indonesia hingga Minta Park Hang-seo Gantikan Philippe Troussier

MASYARAKAT Vietnam malu dikalahkan Timnas Indonesia hingga minta Park Hang-seo gantikan Philippe Troussier. Kekalahan itu didapat kala bersua Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia sukses menaklukan Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat 19 Januari 2024, skuad Garuda sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini dicetak oleh Asnawi Mangkualam melalui tendangan penalti. Penalti ini didapat setelah Rafael Struick dijatuhkan oleh Nguyen Tanh Binh di dalam kotak terlarang.

Dengan hasil ini, peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar menjadi terbuka lebar. Kendati demikian, hal itu masih bergantung pada laga terakhir anak asuh Shin Tae-yong di Grup D menghadapi Jepang.

Di sisi lain, kekalahan atas Timnas Indonesia membuat Timnas Vietnam dipastikan tersingkir dari Piala Asia 2023. Pasalnya, mereka akan tidak mungkin bisa mengejar peserta lain di Grup D Piala Asia 2023.

Kendati di laga terakhir mereka dapat mengalahkan Irak dan Indonesia kalah melawan Jepang, Vietnam tetap berada di dasar klasemen. Pasalnya, mereka kalah head to head dengan skuad Garuda.

Tersingkirnya Vietnam dari Piala Asia 2023 juga menimbulkan polemik tersendiri di Vietnam. Beberapa penggemar bahkan membandingkan performa Timnas Vietnam era Philippe Troussier saat ini dengan pelatih sebelumnya, Park Hang-seo.