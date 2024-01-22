Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kabar Buruk, Kaoru Mitoma Berpotensi Main di Laga Timnas Indonesia vs Jepang

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |13:01 WIB
Kabar Buruk, Kaoru Mitoma Berpotensi Main di Laga Timnas Indonesia vs Jepang
Pemain Timnas Jepang, Kaoru Mitoma. (Foto; Japan Football Association/JPFA)
A
A
A

DOHA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia tampaknya harus benar-benar waspada jelang menghadapi Jepang di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Sebab bintang klub Inggris, Brighton & Hove Albion, Kaoru Mitoma berpotensi dimainkan di laga Timnas Indonesia vs Jepang.

Diketahui sebelumnya, Kaoru Mitoma sempat mengalami cedera saat Brighton melawan Crystal Palace pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Akibatnya, pemain berusia 26 tahun itu telah absen membela The Seagulls -julukan Brighton- dalam beberapa pertandingan.

Kendati demikian, Kaoru Mitoma tetap disertakan oleh pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, ke Piala Asia 2023 Qatar. Kini pemain lincah yang telah mengoleksi 3 gol dan 5 assist di Liga Inggris 2023-2024 itu telah pulih dari cederanya.

Menurut laporan media Jepang, Sponichi, Kaoru Mitoma akan disiapkan untuk membela Timnas Jepang yang mengincar gelar juara Piala Asia kelima kalinya saat bersua skuad Garuda. Dia juga terlihat santai dan berkeringat hari ini.

Kaoru Mitoma

Pada 20 Januari 2024 lalu, Kaoru Mitoma bergabung dengan tim Jepang yang terdiri 7 lawan 7 sebagai orang bebas dan juga mengikuti latihan shooting. Meski dengan kaki kirinya yang mengalami cedera engkel, ia mampu menendang bola ke gawang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639469/ketum-ffi-michael-sianipar-apresiasi-dukungan-pssi-dan-kemenpora-majukan-futsal-indonesia-slb.webp
Ketum FFI Michael Sianipar Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora Majukan Futsal Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/timnas_indonesia_u_17_foto_pssi.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Brasil Lawan Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement