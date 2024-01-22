Kabar Buruk, Kaoru Mitoma Berpotensi Main di Laga Timnas Indonesia vs Jepang

DOHA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia tampaknya harus benar-benar waspada jelang menghadapi Jepang di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Sebab bintang klub Inggris, Brighton & Hove Albion, Kaoru Mitoma berpotensi dimainkan di laga Timnas Indonesia vs Jepang.

Diketahui sebelumnya, Kaoru Mitoma sempat mengalami cedera saat Brighton melawan Crystal Palace pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Akibatnya, pemain berusia 26 tahun itu telah absen membela The Seagulls -julukan Brighton- dalam beberapa pertandingan.

Kendati demikian, Kaoru Mitoma tetap disertakan oleh pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, ke Piala Asia 2023 Qatar. Kini pemain lincah yang telah mengoleksi 3 gol dan 5 assist di Liga Inggris 2023-2024 itu telah pulih dari cederanya.

Menurut laporan media Jepang, Sponichi, Kaoru Mitoma akan disiapkan untuk membela Timnas Jepang yang mengincar gelar juara Piala Asia kelima kalinya saat bersua skuad Garuda. Dia juga terlihat santai dan berkeringat hari ini.

Pada 20 Januari 2024 lalu, Kaoru Mitoma bergabung dengan tim Jepang yang terdiri 7 lawan 7 sebagai orang bebas dan juga mengikuti latihan shooting. Meski dengan kaki kirinya yang mengalami cedera engkel, ia mampu menendang bola ke gawang.