Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik 10 Posisi jika Menang Lawan Jepang di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong Mode Lawan Jerman?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |12:13 WIB
Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik 10 Posisi jika Menang Lawan Jepang di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong Mode Lawan Jerman?
Shin Tae-yong berpotensi antar Timnas Indonesia menang atas Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

RANKING FIFA Timnas Indonesia naik 10 posisi jika menang melawan Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB. Kemudian pertanyaan muncul, memangnya bisa Timnas Indonesia menang atas Jepang?

Setelah melalui dua pertandingan di Grup D, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan koleksi tiga angka. Raihan poin ini sama persis dengan Jepang di posisi dua. Jepang menempati posisi lebih baik ketimbang Timnas Indonesia karena unggul selisih gol, yakni +1 berbanding -1.

Timnas Indonesia

(Timnas Indonesia membidik tiket lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Dalam kondisi ini, Timnas Indonesia wajib menang atas Jepang jika ingin lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up grup. Sementara jika kalah atau imbang, Timnas Indonesia masih harus menggantungkan nasib dengan grup lain, perihal peluang lolos ke 16 besar via jalur peringkat tiga terbaik.

Jika di luar dugaan menang atas Jepang, Timnas Indonesia bakal mendapatkan eksposure luar biasa. Tak hanya dari media-media di Asia, tapi juga dunia.

Sebab, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah Jepang, tim yang dalam satu tahun terakhir dua kali mengalahkan Jerman. Namun, ketangguhan Jepang sedikit terkikis beberapa hari terakhir.

Setelah kebobolan dua kali lawan Vietnam, Jepang tumbang 1-2 dari Irak di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Fakta ini memunculkan semangat bahwa tidak ada yang mustahil di sepakbola, termasuk melihat Timnas Indonesia menang atas Jepang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180874/shin_tae_yong-OuWd_large.jpg
Soal Isu 10 Anggota Exco PSSI Setuju Shin Tae-yong Kembali Latih Timnas Indonesia, Endri Erawan Bantah Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180773/mees_hilgers_mengalami_cedera_acl_meeshilgerss-Ea2A_large.jpg
BREAKING NEWS: Bek Timnas Indonesia Mess Hilgers Cedera ACL, Akhiri Musim Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639163/persib-bandung-tantang-selangor-fc-di-afc-champions-league-two-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-ksy.webp
Persib Bandung Tantang Selangor FC di AFC Champions League Two, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_menegaskan.jpg
Persija Jakarta Usung Misi Kudeta Borneo FC dari Puncak Klasemen Super League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement