Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik 10 Posisi jika Menang Lawan Jepang di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong Mode Lawan Jerman?

Shin Tae-yong berpotensi antar Timnas Indonesia menang atas Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

RANKING FIFA Timnas Indonesia naik 10 posisi jika menang melawan Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB. Kemudian pertanyaan muncul, memangnya bisa Timnas Indonesia menang atas Jepang?

Setelah melalui dua pertandingan di Grup D, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan koleksi tiga angka. Raihan poin ini sama persis dengan Jepang di posisi dua. Jepang menempati posisi lebih baik ketimbang Timnas Indonesia karena unggul selisih gol, yakni +1 berbanding -1.

(Timnas Indonesia membidik tiket lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Dalam kondisi ini, Timnas Indonesia wajib menang atas Jepang jika ingin lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up grup. Sementara jika kalah atau imbang, Timnas Indonesia masih harus menggantungkan nasib dengan grup lain, perihal peluang lolos ke 16 besar via jalur peringkat tiga terbaik.

Jika di luar dugaan menang atas Jepang, Timnas Indonesia bakal mendapatkan eksposure luar biasa. Tak hanya dari media-media di Asia, tapi juga dunia.

Sebab, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah Jepang, tim yang dalam satu tahun terakhir dua kali mengalahkan Jerman. Namun, ketangguhan Jepang sedikit terkikis beberapa hari terakhir.

Setelah kebobolan dua kali lawan Vietnam, Jepang tumbang 1-2 dari Irak di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Fakta ini memunculkan semangat bahwa tidak ada yang mustahil di sepakbola, termasuk melihat Timnas Indonesia menang atas Jepang.