HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab Napoli Kurang Diuntungkan ketimbang Inter Milan di Final Piala Super Italia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |05:18 WIB
Penyebab Napoli Kurang Diuntungkan ketimbang Inter Milan di Final Piala Super Italia 2023
Napoli tidak diuntungkan pada laga kontra Inter Milan di Final Piala Super Italia 2023 (Foto: Reuters/Massimo Pinca)
A
A
A

RIYADH - Kapten Napoli, Giovanni Di Lorenzo, mengklaim timnya kurang diuntungkan saat melawan Inter Milan dalam final Piala Super Italia 2023. Sebab, venue laga itu mayoritas akan dipenuhi Interisti!

Duel Napoli vs Inter Milan itu akan terjadi di Stadion Al-Awwal, Riyadh, Arab Saudi, Selasa 23 Januari 2024 dini hari WIB. Keduanya sama-sama menang 3-0 di babak semifinal atas Fiorentina (Napoli) dan Lazio (Inter).

Victor Osimhen beraksi di laga Napoli vs Cagliari (Foto: Reuters/Ciro De Luca)

Di Lorenzo mengatakan, Napoli sedikit kurang diuntungkan terkait venue laga yang berkapasitas 68 ribu tempat duduk. Sebatas informasi saja, di Arab Saudi lebih banyak suporter Inter ketimbang I Partenopei.

Menurut bek asal Italia itu, dukungan suporter sebenarnya cukup penting Napoli. Namun, timnya akan berusaha tidak terlalu memikirkan hal tersebut.

"Saya pikir kami harus berkonsentrasi pada apa yang terjadi di dalam lapangan dan bukan di luar," kata Di Lorenzo, dinukil dari Tuttomercatoweb, Senin (22/1/2024).

"Sangat menyedihkan tidak memiliki banyak pendukung Napoli, karena pertandingan dimainkan di sini. Mereka pasti akan mengikuti kami dari rumah," tambah pemain berusia 30 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
