HOME BOLA LIGA ITALIA

Napoli vs Inter Milan di Final Piala Super Italia 2023: Simone Inzaghi Ogah Sesumbar, Ingatkan Anak Asuhnya Waspada

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |22:19 WIB
Napoli vs Inter Milan di Final Piala Super Italia 2023: Simone Inzaghi Ogah Sesumbar, Ingatkan Anak Asuhnya Waspada
Simone Inzaghi tidak mau Inter Milan meremehkan Napoli (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)
A
A
A

RIYADH - Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, tidak mau sesumbar jelang Final Piala Super Italia 2023. Sebab, sang jawara Liga Italia musim lalu itu punya kualitas dan pemain berpengalaman.

Laga Napoli vs Inter Milan itu akan dilangsungkan di Al -Awwal Stadium, Selasa 23 Januari 2024 dini hari WIB. Duel ini cukup menarik lantaran mempertemukan juara Coppa Italia melawan peraih scudetto.

Napoli vs Inter Milan

Inzaghi mengatakan laga nantinya akan berjalan cukup ketat karena kedua tim ingin menjadi juara. Oleh karena itu, ia terus menyiapkan Inter Milan meski waktunya singkat.

"Kami harus sangat berhati-hati. Ditambah lagi ini adalah final yang akan diselenggarakan dalam dua setengah hari, dalam waktu kurang dari 72 jam," kata Inzaghi, mengutip dari Tuttomercatoweb, Minggu (21/1/2024).

Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan tim asuhanya harus berjuang ekstra keras dalam laga melawan Napoli. Sebab, mengalahkan I Partenopei tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Tim harus terus bekerja seperti yang telah dilakukan pada periode ini. Kami datang dari semifinal yang luar biasa, kami bermain melawan juara Italia," tukas Inzaghi.

Halaman:
1 2
      
