Simone Inzaghi Pastikan Inter Milan Tak Gentar Hadapi Napoli di Final Piala Super Italia 2024

RIYADH - Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menyatakan timnya tidak akan gentar jumpa Napoli dalam final Piala Super Italia 2024. Pertemuan kedua tim akan dimainkan di Al -Awwal Stadium, Selasa (23/1/2024).

Simone Inzaghi mengatakan sangat senang timnya dapat menembus babak final ajang itu. Dia pastikan I Nerazzurri pasti akan memasang target kemenangan siapapun lawannya.

"Final selalu merupakan final. Di sini di Riyadh saya merasa baik, saya menang melawan Juventus dan melawan Milan," kata Simone dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (20/1/2024).

Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan laga antara kedua tim memang penuh gengsi yang membuat permainan akan berjalan ketat. Tentunya kedua tim berusaha akan saling mengalahkan.

BACA JUGA: Lautaro Martinez Siap Bawa Inter Milan Juarai Piala Super Italia 2024

Sebatas informasi, Inter Milan adalah juara Coppa Italia 2022-2023. Sementara itu, Napoli adalah juara Liga Italia 2022-2023.

"Tahun ini kami akan memainkan final, juara Italia melawan pemenang Coppa Italia," ucapnya.