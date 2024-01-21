Lautaro Martinez Siap Bawa Inter Milan Juarai Piala Super Italia 2024

RIYADH - Lautaro Martinez menyatakan siap membawa Inter Milan meraih juara Piala Super Italia 2024. Sebab, juara ajang itu adalah salah satu target I Nerazzurri -julukan Inter Milan pada musim ini.

Inter Milan akan melawan Napoli dalam final Piala Super Italia 2023-2024. Pertemuan kedua tim akan dimainkan di Al-Awwal Stadium, Selasa (23/1/2024).

Lautaro mengatakan timnya untuk menembus partai final dengan kerja keras dan terus berbenah diri dari laga ke laga. Jadi, hal tersebut akan ditingkatkan Inter Milan untuk laga final nanti agar dapat menjadi juara.

"Pertandingan didekati dengan cara yang benar, hanya satu langkah lagi yang terlewat untuk mencapai salah satu tujuan kami," kata Lautaro dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (20/1/2024).

Pemain asal Argentina itu mengatakan saat ini timnya harus pemulihan diri lebih dahulu. Hal tersebut agar Inter Milan dapat tampil maksimal dalam laga final yang pasti akan berjalan ketat.

"Sekarang pulihkan energi dan persiapkan final di cara yang benar," ujarnya.