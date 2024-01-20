Eks Timnas Italia Ungkap Alasan Inter Milan Difavoritkan Jadi Juara Liga Italia 2023-2024

MILAN - Mantan Pemain Timnas Italia, Eder Citadin Martins, meyakini Inter Milan difavoritkan menjadi juara Liga Italia 2023-2024. Dia nilai komposisi tim itu cukup kuat dan berkarakter.

Sebatas informasi, I Nerazzurri -julukan Inter Milan- saat ini berada di puncak klasemen dengan 51 poin, unggul dua angka dari Juventus di tempat kedua. Poin itu dari 16 kemenangan, tiga imbang, dan satu kekalahan.

Eder Citadin Martins mengatakan sangat optimistis Inter Milan dapat menjadi juara Liga Italia 2023-2024. Sebab, tim itu saat ini memiliki kualitas mumpuni dan penampilannya cukup konsisten.

"Saya selalu mendukung mereka dari Brasil. Mereka adalah tim tangguh yang punya karakter," kata Eder Citadin Martins dilansir dari Tuttomercato, Jumat (19/1/2024).

Mantan pemain Inter Milan itu mengatakan Inter Milan memang saat ini dalam kejaran Juventus yang berada di posisi kedua dengan 49 angka. Namun, dia menilai Juventus akan sulit mengejar ketertinggalan poin dari tim asal Kota Milan tersebut.

"Ini akan sulit bagi Juve, duel akan terus berlanjut. Juventus tidak memainkan sepak bola yang bagus, tetapi mereka mampu bertahan," katanya.