Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Eks Timnas Italia Ungkap Alasan Inter Milan Difavoritkan Jadi Juara Liga Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |06:39 WIB
Eks Timnas Italia Ungkap Alasan Inter Milan Difavoritkan Jadi Juara Liga Italia 2023-2024
Inter Milan dinilai berpotensi juarai Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN - Mantan Pemain Timnas Italia, Eder Citadin Martins, meyakini Inter Milan difavoritkan menjadi juara Liga Italia 2023-2024. Dia nilai komposisi tim itu cukup kuat dan berkarakter.

Sebatas informasi, I Nerazzurri -julukan Inter Milan- saat ini berada di puncak klasemen dengan 51 poin, unggul dua angka dari Juventus di tempat kedua. Poin itu dari 16 kemenangan, tiga imbang, dan satu kekalahan.

Eder Citadin Martins mengatakan sangat optimistis Inter Milan dapat menjadi juara Liga Italia 2023-2024. Sebab, tim itu saat ini memiliki kualitas mumpuni dan penampilannya cukup konsisten.

"Saya selalu mendukung mereka dari Brasil. Mereka adalah tim tangguh yang punya karakter," kata Eder Citadin Martins dilansir dari Tuttomercato, Jumat (19/1/2024).

Mantan pemain Inter Milan itu mengatakan Inter Milan memang saat ini dalam kejaran Juventus yang berada di posisi kedua dengan 49 angka. Namun, dia menilai Juventus akan sulit mengejar ketertinggalan poin dari tim asal Kota Milan tersebut.

"Ini akan sulit bagi Juve, duel akan terus berlanjut. Juventus tidak memainkan sepak bola yang bagus, tetapi mereka mampu bertahan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638679/ganda-campuran-bulu-tangkis-indonesia-raih-emas-asian-youth-games-2025-szz.webp
Ganda Campuran Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Hasil Hylo Open 2025: Fajar/Fikri Disingkirkan Wakil Malaysia di Perempat Final 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement