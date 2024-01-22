4 Pemain Jebolan Manchester United Terbaik Versi Sir Alex Ferguson, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

4 pemain jebolan Manchester United terbaik versi Sir Alex Ferguson akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya adalah Cristiano Ronaldo.

Pelatih legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, memang pernah menangani banyak pesepakbola top dunia selama menjadi juru taktik Setan Merah. Di bawah asuhannya, para pemain pun bisa berkiprah fantastis hingga membawa tim merebut banyak gelar juara bergengsi.

Meski banyak pemain top yang pernah diasuhnya, hanya ada 4 nama saja yang dianggap terbaik oleh Ferguson. Siapa saja mereka? Dilansir dari Eurosport, Senin (22/1/2024), berikut 4 pemain jebolan Manchester United terbaik versi Sir Alex Ferguson.

4. Eric Cantona





Salah satu pemain jebolan Manchester United terbaik versi Sir Alex Ferguson adalah Eric Cantona. Dia membela Man United pada 1992 hingga 1997.

Selama itu, Eric Cantona memang bisa memberi kontribusi besar ke tim. Total, striker asal Prancis itu membukukan 82 gol dan 62 assist dari 185 penampilannya di berbagai kompetisi selama membela Man United.

3. Ryan Giggs





Kemudian, ada Ryan Giggs. Pesepakbola asal Wales ini memperkuat Manchester United dalam waktu yang sangat panjang, yakni 1990 hingga 2014.

Tak ayal, sudah ada banyak sekali kontribusi besar yang diberikannya kepada tim. Total, dia membukukan 168 gol dan 260 assist dari 632 penampilannya di berbagai kompetisi bersama Man United. Dia pun bisa membantu tim meraih 2 gelar Liga Champions, 13 gelar juara Liga Inggris, dan masih banyak lagi lainnya.