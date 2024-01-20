Altay Bayindir Tak Masalah Hanya Jadi Pelapis Andre Onana di Manchester United

MANCHESTER – Kiper Manchester United, Altay Bayindir, tidak masalah hanya menjadi pelapis Andre Onana. Pemain asal Turki ini mengaku nyaman berada di tim berjuluk Setan Merah itu kendati tak kunjung melakoni debutnya.

Man United mendatangkan Bayindir dari Fenerbahce pada bursa transfer musim panas 2023. Setan Merah memboyongnya memang untuk dijadikan pesaing Onana di posisi utama. Hanya saja, sampai saat ini Bayindir tak kunjung menjalani debutnya.

Pelatih Man United, Erik Ten Hag tetap tidak memberikan kepercayaan kepada kiper berusia 25 tahun itu untuk sekadar berlaga di Piala FA atau Piala Liga Inggris. Ten Hag selalu percaya kepada Onana. Padahal, kiper asal Kamerun itu juga belum tampil konsisten dan kerap melakukan blunder.

Bayindir diperkirakan akan menjalani debutnya awal tahun 2024 karena Onana harus menjalani tugas negara membela Timnas Kamerun di Piala Afrika 2023. Tapi semua itu meleset karena mantan kiper Inter Milan itu menunda keberangkatannya untuk tetap bisa membela Man United kala melawan Wigan dan Tottenham.

Alih-alih frustasi dengan keadaannya, Bayindir justru mengaku tidak masalah. Dia mengungkapkan tetap memberi dukungan penuh kepada Onana yang memang dipercaya menjadi kiper nomor satu. Dia tetap nyaman berada di Man United karena selalu mendapat dukungan positif.

“Kami punya rekan satu tim yang baik dan semua orang bersikap positif setiap hari. Itu hal terpenting bagi kami,” kata Bayindir, dikutip dari Metro, Jumat (19/1/2024).