Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Altay Bayindir Tak Masalah Hanya Jadi Pelapis Andre Onana di Manchester United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |02:03 WIB
Altay Bayindir Tak Masalah Hanya Jadi Pelapis Andre Onana di Manchester United
Altay Bayindir dan Andre Onana di sesi latihan Manchester United (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Kiper Manchester United, Altay Bayindir, tidak masalah hanya menjadi pelapis Andre Onana. Pemain asal Turki ini mengaku nyaman berada di tim berjuluk Setan Merah itu kendati tak kunjung melakoni debutnya.

Man United mendatangkan Bayindir dari Fenerbahce pada bursa transfer musim panas 2023. Setan Merah memboyongnya memang untuk dijadikan pesaing Onana di posisi utama. Hanya saja, sampai saat ini Bayindir tak kunjung menjalani debutnya.

 

Pelatih Man United, Erik Ten Hag tetap tidak memberikan kepercayaan kepada kiper berusia 25 tahun itu untuk sekadar berlaga di Piala FA atau Piala Liga Inggris. Ten Hag selalu percaya kepada Onana. Padahal, kiper asal Kamerun itu juga belum tampil konsisten dan kerap melakukan blunder.

Bayindir diperkirakan akan menjalani debutnya awal tahun 2024 karena Onana harus menjalani tugas negara membela Timnas Kamerun di Piala Afrika 2023. Tapi semua itu meleset karena mantan kiper Inter Milan itu menunda keberangkatannya untuk tetap bisa membela Man United kala melawan Wigan dan Tottenham.

Alih-alih frustasi dengan keadaannya, Bayindir justru mengaku tidak masalah. Dia mengungkapkan tetap memberi dukungan penuh kepada Onana yang memang dipercaya menjadi kiper nomor satu. Dia tetap nyaman berada di Man United karena selalu mendapat dukungan positif.

“Kami punya rekan satu tim yang baik dan semua orang bersikap positif setiap hari. Itu hal terpenting bagi kami,” kata Bayindir, dikutip dari Metro, Jumat (19/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638681/hasil-asian-youth-games-2025-judo-sumbang-medali-emas-keempat-tun.webp
Hasil Asian Youth Games 2025: Judo Sumbang Medali Emas Keempat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Beri Instruksi Khusus jelang Persija vs PSBS Biak Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement