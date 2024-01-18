Prioritaskan Manchester United Ketimbang Timnas Kamerun, Andre Onana Disemprot Emmanuel Adebayor

MANTAN bintang Arsenal, Emmanuel Adebayor menganggap Andre Onana tak menghormati Kamerun. Sebab, ia dinilai lebih memprioritaskan Manchester United dibandingkan negaranya.

Kamerun bermain imbang 1-1 dengan Guinea di laga perdana Grup C Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Selasa (16/1/2024).

Mohamed Bayo membawa Guinea memimpin terlebih dahulu pada menit ke-10. Namun, Syli Nationale -julukan Timnas Guinea- harus mendapatkan kerugian besar usai Francois Kamano menerima kartu merah pada menit 45+3.

Kamerun pun berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk bisa menyamakan keadaan. Frank Margri sukses menyelamatkan Lions Indomptables -julukan Timnas Kamerun- dari kekalahan usai mencetak gol pada menit 53.

BACA JUGA: Andre Onana Akui Tak Bahagia Setelah Tinggalkan Inter Milan demi Manchester United

Sementara dalam laga tersebut, Andre Onana tidak masuk dalam susunan pemain. Sebab, ia telat bergabung dengan Kamerun usai memperkuat Manchester United sat ditahan imbang 2-2 dengan Tottenham Hotspur dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023/2024 di Stadion Old Trafford pada Minggu (14/1/2024).

Emmanuel Adebayor pun merasa kesal dengan sikap Andre Onana yang memprioritaskan Manchester United dibandingkan Kamerun. Menurutnya kiper berusia 27 tahun itu tak menghormati tanah kelahirannya.