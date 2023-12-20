Andre Onana Akui Tak Bahagia Setelah Tinggalkan Inter Milan demi Manchester United

ANDRE Onana akui tak bahagia setelah tinggalkan Inter Milan demi Manchester United. Sebab, kiper asal Kamerun itu belum bisa menunjukkan kualitas terbaiknya selagi kerap menjadi sasaran hujatan suporter.

Onana telah bermain 25 kali bersama The Red Devils – julukan Manchester United. Namun, dia sudah kebobolan 39 kali, yang berarti gawangnya selalu bergetar, setidaknya sekali, dalam setiap pertandingan.

Andre Onana mengakui performanya memang belum cukup baik saat ini bersama Manchester United. Jadi, dia memang belum puas sejauh ini karena terus menjadi sorotan.

"Tentu saja saya tidak bisa bahagia dengan enam bulan ini, saya bisa dan harus melakukan jauh lebih baik," kata Andre Onana dilansir dari laman Tuttomercato, Rabu (20/12/2023).

Kiper yang direkrut dari Inter Milan pada musim panas tahun ini tersebut mengatakan menerima berbagai kritikan yang datang kepadanya. Sebab, dia memang sudah meyakini saat membela tim besar harus siap dikritik.