HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bukan Real Madrid, Ini Klub yang Dijagokan dan Dikagumi Cristiano Ronaldo untuk Juara Liga Champions 2023-2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |22:02 WIB
Bukan Real Madrid, Ini Klub yang Dijagokan dan Dikagumi Cristiano Ronaldo untuk Juara Liga Champions 2023-2024
Cristiano Ronaldo kala membela Al Nassr. (Foto: Al Nassr)
A
A
A

BUKAN Real Madrid, ini klub yang dijagokan dan dikagumi Cristiano Ronaldo untuk juara Liga Champions 2023-2024. Hal itu disampaikan Ronaldo saat hadir di acara Globe Soccer Awards 2023. Dalam acara itu, Ronaldo diketahui berhasil memenangkan penghargaan Pemain Favorit Penggemar dan Pemain Terbaik Timur Tengah.

Setelah acara, Ronaldo mendapat pertanyaan terkait dengan siapa klub yang menurutnya akan menjadi juara Liga Champions musim ini. Menariknya, bintang Timnas Portugal menyebut bahwa hanya ada tiga klub yang menurutnya akan bisa menjuarai Liga Champions.

Manchester City

Meski begitu, pemenang 5 Ballon d'Or itu merasa bahwa Manchester City adalah tim yang paling dijagokan untuk meraih trofi si kuping besar itu.

"Manchester City memiliki peluang bagus untuk memenangkan Liga Champions lagi. Favorit? Man City, Real Madrid, Bayern Munich,” ujar Cristiano Ronaldo dilansir dari Eye Football, Senin (22/1/2024).

Prediksi Cristiano Ronaldo ini bukanlah tanpa dasar. Dirinya sudah menghabiskan waktu hampir dua dekade lamanya untuk bermain di Eropa. Oleh sebab itu, dirinya jelas mengetahui bagaimana sebuah tim akan bisa menjuarai Liga Champions.

Di sisi lain, Manchester City kini juga mulai kembali ke performa terbaiknya. Setelah beberapa waktu lalu sempat mengalami penurunan, The Citizens mulai menemukan ritme mereka kembali untuk meraih banyak trofi di musim ini.

Halaman:
1 2
      
