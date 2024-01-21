Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Moncongbulo Bantai Giga FC 6-3!

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Moncongbulo sukses menang atas Giga FC dengan skor 6-3.

Laga Moncongbulo kontra Giga FC digelar di GOR GBK Palu, Sulawesi Tengah, pada Minggu (21/1/2024) sore WIB. Moncongbulo yang tampil trengginas sukses merebut poin penuh.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Giga FC dan Moncongbulo bermain dengan intensitas tinggi sejak awal babak pertama. Kedua tim ingin mencetak gol cepat agar lebih percaya diri memainkan laga.

Jual dan beli serangan pun terjadi dalam laga itu dengan pola permainan cepat. Hasilnya, laga Giga FC melawan Moncongbulo berjalan cukup ketat.

Kedua tim pun harus puas bermain imbang 2-2 pada babak pertama. Gol Giga FC diciptakan oleh Rizal Musthofa dan Nandy Sukma, sedangkan gol Moncongbulo dilesatkan oleh Hamdani Atto dan Fachri Reza.