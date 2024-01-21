Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sengit, Bintang Timur Surabaya Ditahan 3-3 Fafage Vamos FC

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga Bintang Timur Surabaya melawan Fafage Vamos FC harus berakhir imbang dengan skor 3-3.

Duel sengit tersaji dalam pertemuan Fafage Vamos FC melawan Bintang Timur Surabaya yang digelar di GOR GBK, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (21/1/2024) siang WIB. Hasil imbang 3-3 membuat kedua tim harus berbagi poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Fafage Vamos di luar dugaan langsung membuat gebrakan sejak menit-menit awal pertandingan. Mereka melakukan pressing ketat dan bermain dengan tempo yang tinggi.

Hasilnya, Fafage Vamos berhasil mencetak gol pembuka pada menit keempat. Adalah Ali Abedin yang mencatatkan namanya di papan skor.

Bahkan, dalam kurun waktu tujuh menit laga berjalan, Fafage Vamos sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Lagi-lagi Ali Abedin yang menorehkan gol ke gawang Bintang Timur Surabaya.

Tertinggal dua gol, Bintang Timur Surabaya berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan. Mereka memanfaatkan serangan-serangan balik cepat untuk mencari gol tetapi rapatnya pertahanan lawan membuat mereka tak kunjung mendapatkan gol.

Pada menit-menit akhir, klub asal Kota Pahlawan itu nyaris memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang yang didapat Samuel Eko dan M. Iqbal Rahmatullah masih bisa dimentahkan kiper lawan. Alhasil, skor 2-0 untuk keunggulan Fafage Vamos bertahan hingga turun minum.