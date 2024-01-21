Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Black Steel Hajar Unggul FC 3-1

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |13:13 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Black Steel Hajar Unggul FC 3-1
Black Steel FC menang 3-1 atas Unggul FC di Liga Futsal Profesional 2023-2024. (Foto: Instagram/blacksteelfcmanokwari)
PALU Black Steel sukses menghajar Unggul FC di laga pekan kedelapan Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Minggu (21/1/2024) siang WIB. Bermain di GOR GBK Palu, Sulawesi Tengah, Black Steel tepatnya menang dengan skor 3-1 atas Unggul FC.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Black Steel lebih banyak bertahan di menit-menit awal pertandingan. Sementara Unggul FC, lebih mendominasi dengan banyak menguasai bola, tetapi kesulitan untuk menembus rapatnya pertahanan lawan.

Empat menit laga berjalan, barulah Unggul FC mendapatkan peluang lewat sepakan Andreas Teran. Tetapi bola yang ditendangnya masih mengarah tipis ke samping kanan gawang.

Selepas itu, Black Steel mulai bisa mengembangkan permainan. Mereka pun memperoleh beberapa peluang lewat Evan Soumilena dan Samuel Amos, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat gol yang ditunggu belum didapat.

Pada pertengahan babak pertama, pertandingan berjalan cukup alot. Kedua tim hanya banyak memainkan bola dengan umpan-umpan pendek sembari mencari celah di lini pertahanan lawan. Akan tetapi, mereka sulit untuk membuat peluang matang sehingga banyak sepakan-sepakan spekulasi saja yang dilesatkan.

Black Steel FC

Semenit jelang laga usai, akhirnya Black Steel berhasil memecah kebuntuan lewat gol Evan Soumilena. Bintang asal Papua itu mengontrol bola yang salah diumpan oleh Anton Cahyo dengan dadanya dan langsung melepaskan sepakan voli yang keras.

Kiper lawan, Muhammad Ali Bagir pun hanya bisa terdiam karena sudah meninggalkan gawangnya ke sisi lapangan untuk meminta umpan. Alhasil, babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan Black Steel.

