Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Pendekar United Libas Giga FC 9-1!

PALU - Pendekar United berhasil menghancurkan Giga FC 9-1 dalam lanjutan pekan ke-8 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di GOR Gelora Bumi Kaktus (GBK), Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (20/1/2024) sore WIB.

Pendekar United langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim asuhan Naim Hamid itu terpantau tidak kesulitan untuk membongkar pertahanan Giga FC. Tak butuh waktu lama, dua gol langsung tercipta.

Adalah Yogi Saputra dan Bagas Wijaya yang mampu membawa Pendekar United unggul dua gol di awal pertandingan. Usai gol itu, Giga FC sempat mencoba melawan dengan skema serangan balik.

Namun sayang, upaya tersebut justru menjadi petaka untuk Giga FC karena tekanan yang dilakukan Pendekar United berbuah hasil. Kali ini, Reza Hosein dan Anzar mampu menambah dua gol dalam waktu singkat untuk Pendekar United.

Giga FC yang tertinggal empat gol menerapkan skema power play untuk menambah daya gedor. Hasilnya manis, Arjun Wijayadi berhasil mencetak gol pembuka untuk tim asal Kota Metro, Lampung tersebut.