Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Unggul FC Gasak Moncongbulo 5-4

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |17:32 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Unggul FC Gasak Moncongbulo 5-4
Unggul FC Malang menang 5-4 atas Moncongbulo Muda FC (Foto: Instagram/@moncongbulo)
A
A
A

PALU - Unggul FC berhasil mengalahkan Moncongbulo Muda 5-4 di pekan ke-8 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di GOR Gelora Bumi Kaktus (GBK), Palu, Sulawesi Tengah pada Sabtu (20/1/2024) sore WIB.

Moncongbulo Muda bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim tuan rumah yang bermain percaya diri akhirnya sukses membuka keunggulan lewat sepakan keras Fredik Dale.

Unggul FC

Unggul FC yang tertinggal langsung merespons dengan bermain lebih cepat usai gol tersebut. Hasilnya manis, G-vin Laik mampu membawa Unggul FC menyamakan kedudukan lewat sontekkannya.

Gol tersebut tidak membuat Moncongbulo Muda menurunkan tempo permainan. Pergerakan tanpa bola serta permainan yang super cepat membuat pertahanan Unggul FC jebol. Ramdhan Jamaluddin kembali membawa Moncongbulo Muda unggul 2-1.

Setelah gol itu, Unggul FC mengamuk dan tidak memberikan kesempatan Moncongbulo Muda untuk leluasa menguasai permainan. Umpan satu-dua efektif untuk membongkar pertahanan Moncongbulo Muda.

Hasilnya positif, tiga gol tercipta lewat kaki Oscar Fernandez, Anton Cahyo, dan Andres Teran untuk Unggul FC. Pada akhirnya, Unggul FC mampu mengungguli Moncongbulo Muda dengan skor 4-2 pada babak pertama.

Memasuki babak kedua, Moncongbulo Muda yang kembali bermain dengan rasa percaya diri tinggi sukses memperkecil ketertinggalan. Adalah Hamdani yang berhasil mencetak gol ketiga untuk pasukan Azhar Rahman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639093/5-pelatih-yang-paling-cepat-dipecat-dalam-sejarah-sepak-bola-ada-yang-sebelum-kickoff-pvb.webp
5 Pelatih yang Paling Cepat Dipecat dalam Sejarah Sepak Bola: Ada yang Sebelum Kick-off
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/22/emil_audero.jpg
Emil Audero On Fire! Siap Bikin Juventus Mati Kutu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement