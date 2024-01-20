Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Unggul FC Gasak Moncongbulo 5-4

PALU - Unggul FC berhasil mengalahkan Moncongbulo Muda 5-4 di pekan ke-8 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di GOR Gelora Bumi Kaktus (GBK), Palu, Sulawesi Tengah pada Sabtu (20/1/2024) sore WIB.

Moncongbulo Muda bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim tuan rumah yang bermain percaya diri akhirnya sukses membuka keunggulan lewat sepakan keras Fredik Dale.

Unggul FC yang tertinggal langsung merespons dengan bermain lebih cepat usai gol tersebut. Hasilnya manis, G-vin Laik mampu membawa Unggul FC menyamakan kedudukan lewat sontekkannya.

Gol tersebut tidak membuat Moncongbulo Muda menurunkan tempo permainan. Pergerakan tanpa bola serta permainan yang super cepat membuat pertahanan Unggul FC jebol. Ramdhan Jamaluddin kembali membawa Moncongbulo Muda unggul 2-1.

Setelah gol itu, Unggul FC mengamuk dan tidak memberikan kesempatan Moncongbulo Muda untuk leluasa menguasai permainan. Umpan satu-dua efektif untuk membongkar pertahanan Moncongbulo Muda.

Hasilnya positif, tiga gol tercipta lewat kaki Oscar Fernandez, Anton Cahyo, dan Andres Teran untuk Unggul FC. Pada akhirnya, Unggul FC mampu mengungguli Moncongbulo Muda dengan skor 4-2 pada babak pertama.

Memasuki babak kedua, Moncongbulo Muda yang kembali bermain dengan rasa percaya diri tinggi sukses memperkecil ketertinggalan. Adalah Hamdani yang berhasil mencetak gol ketiga untuk pasukan Azhar Rahman.