Bournemouth vs Liverpool: Bek The Reds Ini Siap Redam Ketajaman Dominic Solanke!

BOURNEMOUTH – Bek Liverpool, Ibrahima Konate, ogah meremehkan Bournemouth jelang berduel di pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024. Dia bahkan terus mempersiapkan diri guna meredam ketajaman striker Bournemouth, yakni Dominic Solanke.

Konate tak mau meremehkan Bournemouth. Apalagi, menurutnya semua pertandingan di Liga Inggris tidak ada yang mudah.

“Setiap pertandingan yang Anda mainkan di Liga Inggris itu sulit. Itu tidak pernah mudah. Tidak pernah ada satu pertandingan pun yang bisa Anda anggap enteng dibandingkan pertandingan lainnya,” kata Konate, dilansir dari laman resmi Liverpool, Minggu (21/1/2024).

“Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit di sana dan itulah sebabnya kami berlatih keras dan mempersiapkan diri dengan baik, dan kami berharap bisa pergi ke sana dan mendapatkan hasil yang baik di Bournemouth,” tambahnya.

Terlebih, Dominic Solanke sedang gacor-gacornya bersama Bournemouth. Mantan pemain Liverpool itu telah menorehkan 12 gol dari 19 pertandingan di Liga Inggris musim ini. Hebatnya, enam golnya disarangkan dalam waktu sebulan pada Desember lalu.

Untuk itu, Konate sangat bersiap untuk meredam ketajaman striker Inggris itu. Dia menaruh hormat kepada Solanke dan menilai hasilnya nanti akan bergantung dari bagaimana barisan pertahanan timnya mampu menjaga sang striker dengan baik.

“Saya siap menghadapi penyerang mana pun di dunia jika diperlukan demi membela tim Liverpool ini. Tidak masalah siapa yang kami hadapi, tapi yang pasti mereka punya penyerang yang sangat bagus,” jelas bek asal Prancis itu.

“Memang benar bahwa kita telah melihat Solanke tampil bagus, terutama dalam sebulan terakhir, di mana dia mencetak enam gol, jika saya ingat dengan benar. Dia berada dalam performa yang sangat bagus dan dia akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi,” lanjutnya.

“Jadi sekarang tergantung pada kami, seluruh tim dan saya juga sebagai bek, untuk memastikan kami mengakhiri performa bagus tersebut atas nama tim kami,” jelas Konate.