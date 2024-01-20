Dikaitkan dengan Liverpool, David Hancko Dipastikan Bertahan di Feyenoord

ROTTERDAM – Bek Feyenoord, David Hancko, masuk dalam radar Liverpool pada bursa transfer Januari 2024. Branislav Jasurek selaku agen bek berpaspor Slovakia itu angkat bicara terkait rumor tersebut.

The Reds -julukan Liverpool- dilaporkan ingin mendatangkan sosok pemain bertahan baru. Itu karena mereka saat ini sedang krisis bek lantaran banyaknya yang dihantui cedera. Contohnya seperti Joe Gomez, Joel Matip, sampai Trent Alexander-Arnold.

Kabar yang beredar, tim besutan Jurgen Klopp itu sedang mengincar Hancko yang merupakan bek anyar Feyenoord. Bahkan tidak hanya Liverpool saja, melainkan Paris Saint-Germain (PSG) juga kabarnya ikut memantau situasi bek berusia 276 tahun tersebut.

Jasurek selaku agen secara blak-blakan mengatakan bahwa cukup banyak penawaran yang datang untuk Hancko. Tapi dia merasa kliennya tidak akan hengkang dalam bursa transfer sekarang ini dan memilih menetap di Feyenoord karena sedang bersaing di Liga Belanda musim ini untuk merebutkan zona Liga Champions.

“Sebagai agensi, kami menjalin kontak tidak hanya dengan kedua klub ini, tapi juga dengan pihak lain yang mengetahui situasi David,” kata Jasurek, dikutip dari Metro, Jumat (18/1/2024).

“Saya memperkirakan 80-90 persen kemungkinan David akan bertahan di Rotterdam bulan ini karena Feyenoord sedang berjuang untuk tempat di Liga Champions,” sambungnya.