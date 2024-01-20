Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rizky Ridho Pastikan Timnas Indonesia Tak Terbuai Kemenangan atas Vietnam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |16:02 WIB
Rizky Ridho Pastikan Timnas Indonesia Tak Terbuai Kemenangan atas Vietnam
Rizky Ridho Ramadhani memastikan Timnas Indonesia tidak terbuai dengan kemenangan melawan Vietnam (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

DOHA - Rizky Ridho memastikan Timnas Indonesia tak terbuai dengan kemenangan 1-0 atas Timnas Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Sebab, perjuangan akan berlanjut saat menghadapi Timnas Jepang di matchday terakhir.

Seperti diketahui, laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia itu digelar Jumat 19 Januari 2024 malam WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Skuad Garuda menang 1-0 berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam dari titik penalti di menit ke-42.

Marselino Ferdinan beraksi di depan Nguyen Quang Hai pada laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Ridho mengatakan senang timnya dapat meraih kemenangan atas The Golden Stars. Hasil itu menjadi modal untuk melawan Jepang dalam laga nanti.

“Alhamdulillah kami semua bisa mengamankan tiga poin penting ini," kata Ridho, dilansir dari laman Persija Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Pemain berposisi bek itu mengatakan timnya harus segera berbenah diri untuk melawan Jepang. Hal itu agar Timnas Indonesia dapat bermain lebih baik dan membenahi kekurangan saat melawan Vietnam.

"Tentu ada kekurangan yang harus kami koreksi agar kedepannya bisa bermain lebih baik lagi," kata bek kelahiran Surabaya itu.

Halaman:
1 2
      
