Shin Tae-yong Apresiasi Permainan Ngotot Timnas Indonesia saat Tumbangkan Vietnam 1-0

DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengapresiasi perjuangan skuadnya yang sukses menumbangkan Vietnam 1-0 di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, pada Jumat 19 Januari 2024 malam WIB. Shin Tae-yong senang Garuda yang minim pengalaman tetap bermain ngotot meski mendapatkan perlawanan yang keras dari Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam.

"Timnas Indonesia merupakan tim muda sehingga minim pengalaman bertanding. Itu sebabnya penampilan di dua babak itu berbeda," ujar Shin Tae-yong, mengutip dari The Thao 247, Sabtu (20/1/2024).

"Tim Vietnam mengubah taktik di babak kedua dan bermain lebih baik. Para pemain saya memang belum berpengalaman, tetapi mereka sangat bertekad, mereka ingin menang dan menjaga skor dengan segala cara," tambah pelatih asal Korea Selatan itu.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia sukses menaklukkan Timnas Vietnam dengan skor 1-0 pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar.

Gol semata wayang Timnas Indonesia dicetak lewat tendangan penalti sang kapten, Asnawi Mangkualam, pada menit ke-42. Sementara itu, Vietnam harus bermain dengan 10 pemain setelah Le Pham Thanh Long mendapatkan kartu merah pada menit ke-90+1.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia memang menjadi tim dengan skuad termuda di Piala Asia 2023. Kendati demikian, Ivar Jenner dan kolega mampu menunjukkan kelasnya di atas lapangan saat berhadapan dengan Vietnam malam tadi.