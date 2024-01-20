Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Apresiasi Permainan Ngotot Timnas Indonesia saat Tumbangkan Vietnam 1-0

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |06:33 WIB
Shin Tae-yong Apresiasi Permainan Ngotot Timnas Indonesia saat Tumbangkan Vietnam 1-0
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengapresiasi perjuangan skuadnya yang sukses menumbangkan Vietnam 1-0 di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, pada Jumat 19 Januari 2024 malam WIB. Shin Tae-yong senang Garuda yang minim pengalaman tetap bermain ngotot meski mendapatkan perlawanan yang keras dari Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam.

"Timnas Indonesia merupakan tim muda sehingga minim pengalaman bertanding. Itu sebabnya penampilan di dua babak itu berbeda," ujar Shin Tae-yong, mengutip dari The Thao 247, Sabtu (20/1/2024).

"Tim Vietnam mengubah taktik di babak kedua dan bermain lebih baik. Para pemain saya memang belum berpengalaman, tetapi mereka sangat bertekad, mereka ingin menang dan menjaga skor dengan segala cara," tambah pelatih asal Korea Selatan itu.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia sukses menaklukkan Timnas Vietnam dengan skor 1-0 pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar.

Timnas Indonesia vs Vietnam

Gol semata wayang Timnas Indonesia dicetak lewat tendangan penalti sang kapten, Asnawi Mangkualam, pada menit ke-42. Sementara itu, Vietnam harus bermain dengan 10 pemain setelah Le Pham Thanh Long mendapatkan kartu merah pada menit ke-90+1.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia memang menjadi tim dengan skuad termuda di Piala Asia 2023. Kendati demikian, Ivar Jenner dan kolega mampu menunjukkan kelasnya di atas lapangan saat berhadapan dengan Vietnam malam tadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/31/11/1638755/daftar-lengkap-pemain-dan-jadwal-timnas-indonesia-u17-di-piala-dunia-u17-ywk.jpg
Daftar Lengkap Pemain dan Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Beri Instruksi Khusus jelang Persija vs PSBS Biak Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement