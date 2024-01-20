Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Bikin Vietnam Pulang Kampung, Instagram Timnas Indonesia Dibanjiri Komentar Klub Abroad dan Liga 1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |06:25 WIB
Usai Bikin Vietnam Pulang Kampung, Instagram Timnas Indonesia Dibanjiri Komentar Klub Abroad dan Liga 1
Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 (Foto: Reutes)
A
A
A

DOHA - Kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 1-0 atas Vietnam juga disambut bahagia klub-klub para pemain berasal. Sebab, klub-klub itu turut meramaikan kolom komentar Instagram timnas @timnas.indonesia.

Laga Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia melawan Vietnam itu dalam laga kedua fase Grup D Piala Asia 2023. Pertemuan kedua tim dimainkan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat (19/1/2024).

Klub-klub pemain Timnas Indonesia pun turut menyambut baik raihan positif tersebut. Klub-klub itu di antaranya KMSK Deinze yang menjadi rumah untuk Marselino Ferdinan, Suwon FC adalah pelabuhan baru Pratama Arhan.

"Selamat, guys," tulis KMSK Deinze.

"❤️🇮🇩💙🇮🇩," tulis Suwon FC.

"Ewako Indonesia," komentar PSM.

"Djajati Indonesia," sambung Persik.

"Gas Keun," kata Persikabo 1973.

"Yoh Iso Yoh," komentar PSIS.

Kemenangan itu pun menjaga asa tim asuhan Shin Tae-yong itu untuk melaju ke babak 16 besar pesta sepak bola asia itu. Timnas Indonesia dan Jepang akan memperebutkan satu tiket yang tersisa untuk mewakili Grup D.

