Kalah Lagi, Timnas Indonesia Selalu Jadi Mimpi Buruk bagi Pelatih Vietnam Philippe Troussier!

DOHA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia tampaknya menjadi mimpi buruk untuk pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier. Sebab dari semua pertemuan yang terjadi di berbagai kompetisi, Timnas Indonesia selalu mengalahkan tim yang sedang diasuh Troussier.

Setidaknya, sudah ada tiga pertemuan tercipta antara Troussier dengan Timnas Indonesia. Dari ketiga pertemuan itu, Troussier selalu gagal menemukan cara untuk mengalahkan Garuda.

Teranyar, Timnas Indonesia sukses menaklukkan Timnas Vietnam asuhan Philippe Troussier dengan skor 1-0 di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (19/1/2024) malam WIB.

Gol semata wayang Timnas Indonesia dicetak lewat tendangan penalti sang kapten, Asnawi Mangkualam, pada menit ke-42. Sementara itu, Vietnam harus bermain dengan 10 pemain setelah Le Pham Thanh Long mendapatkan kartu merah pada menit ke-90+1.

Bagi Philippe Troussier, kekalahan itu memastikan bahwa Timnas Indonesia selalu jadi mimpi buruknya dalam tiga pertemuan terakhir. Pertemuan pertamanya dengan Timnas Indonesia terjadi kala pelatih asal Prancis itu menukangi Qatar di Piala Asia 2004 silam.

Saat itu, Timnas Qatar asuhan Philippe Troussier yang lebih diunggulkan, justru harus kalah dari Timnas Indonesia dengan skor 1-2. Gara-gara kekalahan dari skuad Garuda, federasi sepakbola Qatar akhirnya memutuskan memecat Philippe Troussier.