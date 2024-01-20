Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Skenario Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023 Setelah Menang 1-0 atas Vietnam: Garuda Bisa Ciptakan Sejarah!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |05:47 WIB
Skenario Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023 Setelah Menang 1-0 atas Vietnam: Garuda Bisa Ciptakan Sejarah!
Timnas Indonesia memiliki kans yang besar untuk lolos 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
SKENARIO Tim Nasional (Timnas) Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 setelah menang 1-0 atas Vietnam akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Garuda kini memiliki kans yang cukup besar untuk lolos dari fase grup usai menumbangkan Vietnam di matchday kedua Grup D pada Jumat 19 Januari 2024 malam WIB.

Dalam pertandingan yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, kemenangan Timnas Indonesia dipersembahkan oleh Asnawi Manggkualam lewat tendangan penaltinya di menit ke-42. Berkat kemenangan tipis 1-0, kini Garuda pun bertengger di peringkat ketiga di Grup D dengan memiliki 3 poin.

Sedangkan Vietnam dipastikan tersingkir dari Piala Asia 2023 apapun hasil dari laga pamungkas nanti saat melawan Irak. Sehingga pasukan Philippe Troussier dipastikan akan tetap berada di posisi keempat.

Saat ini, Jepang sejatinya juga memiliki 3 poin, sehingga pertandingan pamungkas Grup D antara Timnas Indonesia vs Samurai Biru akan menentukan siapa yang akan menemani Irak untuk lolos langsung ke 16 besar. Ya, Irak pun dipastikan menjadi juara Grup D dengan 6 poin yang sudah mereka miliki.

Sehingga kini Irak hanya menunggu satu tim antara Jepang atau Timnas Indonesia yang akan lolos via dua tim teratas di masing-masing grup. Menariknya, peringkat ketiga pun masih bisa lolos ke 16 besar andai menjadi empat peringkat ketiga terbaik di fase grup tersebut.

Timnas Indonesia vs Vietnam

Karena itulah Timnas Indonesia memiliki kans yang besar untuk lolos ke 16 besar. Skenario pertama, Timnas Indonesia wajib menang atas Jepang saat berjumpa di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Sebagai informasi, hasil apapun dari laga Irak vs Vietnam takkan berpengaruh kepada hasil Timnas Indonesia vs Jepang. Sehingga nasib Garuda dan Samurai Biru ditentukan benar-benar dari hasil pertemuan mereka dan hasil dari grup lain.

Halaman:
1 2
      
