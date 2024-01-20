Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Kalahkan Vietnam 1-0, Shin Tae-yong Merendah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |04:09 WIB
Timnas Indonesia Kalahkan Vietnam 1-0, Shin Tae-yong Merendah
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-Yong, tetap membumi setelah timnya membuat Vietnam tersingkir dari Piala Asia 2023. Kepastian itu usai Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat (19/1/2024).

Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia bekerja sangat ekstra untuk mengalahkan Vietnam. Oleh dikarenakan, dia nilai Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama ingin menang dalam laga itu.

 

"Ini pertandingan yang bagus. Itu baik Vietnam maupun Indonesia menunjukkan usahanya," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Jumat (18/1/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kemenangan itu pun semata-mata bukan karena kerja keras timnya, tetapi juga keberuntungan. Dia pun turun mengapresiasi pemain Timnas Indonesia dan suporter yang sama-sama berjuang meskipun dengan cara berbeda.

 BACA JUGA:

"Kami menang berkat sedikit keberuntungan. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka untuk membantu tim menang. Performa luar biasa," ucapnya.

Kemenangan itu pun menjaga asa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Pasalnya, tim itu berebut satu tiket yang tersisa dengan Jepang untuk wakili Grup D karena tiket lainnya sudah diamankan Irak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638939/ajang-olahraga-lari-pln-electric-run-2025-dorong-kesadaran-energi-terbarukan-ufn.webp
Ajang Olahraga Lari PLN Electric Run 2025 Dorong Kesadaran Energi Terbarukan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Pengamat Sebut Ducati Akan Sulit Temukan Pengganti Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement