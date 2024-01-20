Timnas Indonesia Kalahkan Vietnam 1-0, Shin Tae-yong Merendah

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-Yong, tetap membumi setelah timnya membuat Vietnam tersingkir dari Piala Asia 2023. Kepastian itu usai Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat (19/1/2024).

Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia bekerja sangat ekstra untuk mengalahkan Vietnam. Oleh dikarenakan, dia nilai Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama ingin menang dalam laga itu.

"Ini pertandingan yang bagus. Itu baik Vietnam maupun Indonesia menunjukkan usahanya," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Jumat (18/1/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kemenangan itu pun semata-mata bukan karena kerja keras timnya, tetapi juga keberuntungan. Dia pun turun mengapresiasi pemain Timnas Indonesia dan suporter yang sama-sama berjuang meskipun dengan cara berbeda.

"Kami menang berkat sedikit keberuntungan. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka untuk membantu tim menang. Performa luar biasa," ucapnya.

Kemenangan itu pun menjaga asa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Pasalnya, tim itu berebut satu tiket yang tersisa dengan Jepang untuk wakili Grup D karena tiket lainnya sudah diamankan Irak.