2 Kali Tak Dibawa ke Bench Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Ramadhan Sananta Unggah Stories Begini

RAMADHAN Sananta menjadi sorotan usai Timnas Indonesia berhasi meraih kemenangan atas Vietnam di laga fase grup Piala Asia 2023. Bukan karena penampilannya di lapangan, Sananta jadi pembicaraan akibat postingan di media sosial.

Pada akun Instagram pribadinya @m.ramadhansn, Sananta mengunggah story bergambar seekor singa yang sedang menatap ke langit. Gambar singa dengan warna monokrom itu pun seakan memiliki banyak arti.

Unggahan Sananta ini pun memunculkan spekulasi. Beberapa beranggapan postingan itu menggambarkan perasaan Sananta bersama Timas Indonesia pada gelaran Piala Asia 2023 kali ini.

Seperti diketahui, Ramadhan Sananta belum tampil bersama Timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia 2023. Bomber Persis Solo itu bahkan tak masuk dalam daftar 23 pemain di tim.

Pelatih Shin Tae-yong lebih memilih untuk memainkan Rafael Struick di lini serang tim. Sementara di bangku cadangan ada nama Hokky Caraka yang sudah ambil bagian saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam.

Unggahan insta story Ramadhan Sananta hampir dipastikan berbicara mengenai perasaannya di Piala Asia 2023 kali ini. Sebab, postingan itu muncul tepat beberapa saat setelah laga Timnas Indonesia melawan Vietnam.