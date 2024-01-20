Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aneh tapi Nyata, Timnas Indonesia dan Jepang Berebut 1 Tiket Lolos Otomatis ke 16 Besar Piala Asia 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |00:33 WIB
Aneh tapi Nyata, Timnas Indonesia dan Jepang Berebut 1 Tiket Lolos Otomatis ke 16 Besar Piala Asia 2023!
Timnas Indonesia akan bertemu Jepang di laga hidup mati fase grup Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

ANEH tapi nyata, Timnas Indonesia dan Jepang berebut 1 tiket lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia 2023. Lantas, bagaimana ceritanya negara yang secara peringkat FIFA terpaut ratusan anak tangga (berdasarkan ranking FIFA Desember 2023, Jepang di posisi 17, Indonesia di peringkat 146) ini harus bertanding di laga hidup mati?

Grup D Piala Asia 2023 berisikan Irak, Jepang, Timnas Indonesia dan Vietnam. Di atas kertas, Jepang dijagokan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 jika ukurannya kualitas lawan mereka di fase grup.

Timnas Jepang di luar dugaan kalah 1-2 dari Irak

(Timnas Jepang di luar dugaan kalah 1-2 dari Irak. (Foto: REUTERS)

Namun, Jepang justru melewati fase grup dengan terseok-seok. Di matchday pertama Grup D, Jepang hanya menang 4-2 atas Vietnam. Bahkan dalam laga tersebut, Jepang sempat tertinggal 1-2 dari Vietnam.

Di laga kedua yang berlangsung semalam, Jepang justru tumbang 1-2 dari Irak! Berselang beberapa jam, Timnas Indonesia yang di laga pertama kalah 1-3 dari Irak, menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0.

Berdasarkan klasemen saat ini, posisi puncak Grup D ditempati Irak dengan enam angka (selisih gol +3). Irak pun sudah memesan tempat di 16 besar Piala Asia 2023.

Lanjut ke posisi dua dan tiga ada Jepang dan Timnas Indonesia yang sama-sama mengoleksi tiga angka. Jepang menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol, yakni +1 berbanding -1.

Sementara itu, Vietnam yang mengoleksi nol angka, sudah dipastikan tersisih dan berada di posisi juru kunci Grup D. Nantinya kelar melakoni fase grup, AFC mencari 16 tim yang lolos ke babak selanjutnya.

