Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos 16 besar Piala Asia 2023 Setelah Menang 1-0 atas Vietnam

Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 setelah menang 1-0 atas Vietnam. (Foto: REUTERS)

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 setelah menang 1-0 atas Vietnam akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja mendapatkan kemenangan penting di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023.

Bermain di Stadion Duhail pada Jumat (19/1/2024) malam WIB, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam lewat eksekusi penalti Asnawi Mangkualam. Penalti didapat Timnas Indonesia setelah Rafael Struick dilanggar bek Vietnam, Nguyen Thanh Binh, di kotak terlarang.

(Asnawi Mangkualam saat cetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023. Foto: REUTERS)

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik satu posisi ke peringkat tiga Grup D Piala Asia 2023. Timnas Indonesia unggul tiga angka dari Vietnam di posisi empat.

Sementara dengan Irak di puncak klasemen Grup D, Timnas Indonesia tertinggal tiga angka. Bagaimana dengan Jepang di peringkat dua Grup D?

Raihan poin Timnas Indonesia dan Jepang sama-sama tiga angka. Namun, Jepang menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia, yakni +1 berbanding -1.

Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana peluang Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023? Selain juara dan runner-up grup, ada empat tim peringkat tiga terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Sekadar diketahui, ada enam tim yang nantinya finis di peringkat tiga pada masing-masing grup (A-F). Nantinya, empat tim teratas di klasemen peringkat tiga terbaik, berhak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.