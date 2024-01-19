Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos 16 besar Piala Asia 2023 Setelah Menang 1-0 atas Vietnam

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |23:58 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos 16 besar Piala Asia 2023 Setelah Menang 1-0 atas Vietnam
Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 setelah menang 1-0 atas Vietnam. (Foto: REUTERS)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 setelah menang 1-0 atas Vietnam akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja mendapatkan kemenangan penting di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023.

Bermain di Stadion Duhail pada Jumat (19/1/2024) malam WIB, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam lewat eksekusi penalti Asnawi Mangkualam. Penalti didapat Timnas Indonesia setelah Rafael Struick dilanggar bek Vietnam, Nguyen Thanh Binh, di kotak terlarang.

Asnawi Mangkualam cetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023

(Asnawi Mangkualam saat cetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023. Foto: REUTERS)

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik satu posisi ke peringkat tiga Grup D Piala Asia 2023. Timnas Indonesia unggul tiga angka dari Vietnam di posisi empat.

Sementara dengan Irak di puncak klasemen Grup D, Timnas Indonesia tertinggal tiga angka. Bagaimana dengan Jepang di peringkat dua Grup D?

Raihan poin Timnas Indonesia dan Jepang sama-sama tiga angka. Namun, Jepang menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia, yakni +1 berbanding -1.

Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana peluang Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023? Selain juara dan runner-up grup, ada empat tim peringkat tiga terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Sekadar diketahui, ada enam tim yang nantinya finis di peringkat tiga pada masing-masing grup (A-F). Nantinya, empat tim teratas di klasemen peringkat tiga terbaik, berhak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638679/ganda-campuran-bulu-tangkis-indonesia-raih-emas-asian-youth-games-2025-szz.webp
Ganda Campuran Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/gelandang_andalan_persib_bandung_thom_haye.jpg
Pelatih Bali United Ngeri dengan Kualitas Thom Haye di Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement