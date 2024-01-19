Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Setelah Timnas Indonesia Menang atas Vietnam: Skuad Garuda di Puncak!

Berikut klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 setelah Timnas Indonesia menang atas Vietnam. (Foto: REUTERS)

KLASEMEN sementara peringkat 3 terbaik di Piala Asia 2023 setelah Timnas Indonesia menang atas Vietnam akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Jumat (19/1/2024) malam WIB.

Hasilnya, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023. Gol kemenangan skuad Garuda dicetak sang kapten, Asnawi Mangkualam, pada menit 42.

(Asnawi Mangkualam cetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam. (Foto: REUTERS)

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke posisi tiga Grup D Piala Asia 2023 dengan tiga angka. Timnas Indonesia terpaut tiga poin dari Irak di puncak klasemen Grup D Piala Asia 2023.

Sementara dengan Jepang di posisi dua, koleksi poin Timnas Indonesia sama persis. Jepang berhak berada di posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia, yakni +1 berbanding -1.

Satu hal yang pasti, kemenangan ini membuka peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sebab, bukan hanya juara dan runner-up grup, ada juga empat tim peringkat tiga terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Sekadar diketahui, ada enam tim yang nantinya finis di peringkat tiga pada masing-masing grup (A-F). Nantinya, empat tim teratas di klasemen peringkat tiga terbaik, berhak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.